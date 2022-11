Mamić: Plenković se ne ponaša kao državnik već šef HDZ-a kojemu paše razjedinjavanje oporbe

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić gostovala je u srijedu na Večernji TV-u gdje je komentirala saborsku raspravu o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Podsjetimo, riječ je o Vladinoj inicijativi za koju je predsjednik Zoran Milanović doznao tek iz medija i žestoko joj se usprotivio kazavši da je to "nepotrebno uvlačenje Hrvatske u rat". Premijer Andrej Plenković stoga ga je nazvao "ruskim igračem".

Mamić je analizirala njihov sukob, štetu koje rade Hrvatskoj i detektirala kome cijela priča ide u prilog. Osvrnula se i na oporbu čije je poteze okarakterizirala neshvatljivima.

Rasprava o vježbi ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj nije podijelila samo Pantovčak i Banske dvore već i cijeli Sabor. Kako vi s komunikacijskog aspekta gledate na polemiku predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića?

Pantovčak i Banski dvori sigurni su samo u jednom – da se nikad neće složiti. Međutim, to nije ono što se naziva modernom demokracijom koja treba biti inkluzivna, tolerantna i puna dijaloga. U takvom sistemu svi građani odnosno birači trebaju se osjećati prihvaćeno i znati da netko artikulira njihove ideje i htijenje.

S komunikacijskog aspekta u ovom je duelu pobijedio Andrej Plenković. On je uspio nametnuti svoj narativ koji glasi: "Svatko tko je protiv mojih izrazito proukrajinskih stavova jest proruski igrač." Takvom retorikom stvorila se bipolarizacija u kojoj faktički polemika više nije dopuštena. Došli smo do toga da se čak i oporbeni zastupnici boje glasati protiv Plenkovićeva prijedloga da ne bi zavrijedili "prorusku" etiketu.

Javnost je po tom pitanju jako podijeljena...

Naravno da jest. Od početka je bila podijeljena te je bilo onih koji su dijelili mišljenje Milanovića i onih koji su dijelili mišljenje Plenkovića. Međutim, naše poluge vlasti potrudile su se ubiti civilizirani dijalog i pretvoriti ga, kao i uvijek, u prepucavanje, niske strasti i cirkus. HDZ je medijskim spinovima uspio izgraditi definiciju da svatko tko je protiv njih u konkretnom slučaju odmah biva proruski špijun, a to je netočno. Oporba je ovdje odgovorna što nije uspjela lucidnije definirati i objasniti svoje stavove i javnosti argumentirati zašto su potencijalno protiv obuke Ukrajinaca i zašto zbog toga nisu ruski orijentirani.

Smatrate li ipak da se ovaj sukob mogao izbjeći?

Naravno da se mogao izbjeći. Problematično je kako je uopće ta tema dospjela u javnost. Izrekao ju je u jednom intervjuu uzgred ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Sasvim je jasno da je Vlada, kad je riječ o obuci ukrajinske vojske u Hrvatskoj, pokušala proceduralno zaobići predsjednika Milanovića iako to ni formalno ni pravno nije smjela. Prema Ustavu premijer i predsjednik čine sukreatore vanjske politike. No, onda je i Milanović, umjesto da smiri loptu, krenuo s agresivnom verbalizacijom.

Kome ova tema ide najviše na ruku?

Nesumnjivo Andreju Plenkoviću i HDZ-u. Premijer se ovih dana ne ponaša kao državnik već kao šef HDZ-a kojem ide u prilog razjedinjavanje oporbe po tom pitanju.

Što je zapravo cilj Andreja Plenkovića?

Njegov je cilj održati ovu raspravu u eteru što dulje. Njemu odgovara stanje heterogene oporbe i situacija u kojoj može puštati spinove o svojim kritičarima kao tobožnjim "rusofilima". Sve me ovo podsjeća na početak koronakrize kad u javnom eteru nije bilo dopušteno problematizirati išta što je u kontekstu pandemije stizalo s institucionalne razine nego su se odmah lijepile etikete "antivakser" i slično. U svakom slučaju, uvijek kad postoji izrazito agresivno nametanje određenog narativa, onda valja biti oprezan.

Koliko Hrvatskoj štete ovakve i slične prepirke predsjednika i premijera?

Štete jako! Ne samo ova već i svaka prepirka koja je krenula od početka njihovih mandata i takozvane "tvrde kohabitacije". Neshvatljivo je da dvije najmoćnije i najvažnije državne poluge toliko mogu razjedinjavati narod, a to je upravo suprotno od onoga zbog čega su izabrani.

Oni se ne trebaju privatno družiti ni voljeti, ali minimum kulture dijaloga i političke suradnje treba postojati. Ako ne ništa, onda zbog međunarodnog ugleda Hrvatske. Ovo što mi trenutačno imamo nikako ne ide u prilog percepciji naše zemlje. Dosta sam razgovarala proteklih mjeseci s nekim uglednim diplomatima, oni su svi zgroženi takvim ponašanjem.

Kako se u svemu snašla oporba?

Iskreno, oni me čude. Neshvatljivo je da su uspjeli pasti pod Plenkovićev spin i de facto se bojati problematizirati obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj da ne bi bili svrstani na "krivu stranu povijesti". Ovdje ne pričamo o tome treba li obuku podržati ili ne. Govorimo o tome kako oporba koja je do jučer bila uz Milanovića sve više ide k Plenkoviću. Je li riječ o žetončićima ili nije, uskoro ćemo vidjeti. Za ukrajinsku obuku potrebna je dvotrećinska većina u Saboru, na prvi mah izgleda nemoguće, ali ne bih isključila da će vladajuća koalicija stići do 101 ruke.

Juriša li Milanović na drugi mandata na Pantovčaku?

To je očekivano i logično. Rejting mu je dobar, karizmatičan je i u najboljim godinama života. Šanse su mu jako dobre za novu pobjedu, no protukandidata još nema jer nam prije predsjedničkih slijede parlamentarni izbori. Na tome će uskoro biti veći fokus jer će upravo ti izbori uvelike odrediti i predsjedničke kad se vidi kako stvari stoje na terenu.

Tko bi iz HDZ-a mogao biti protukandidat Milanoviću?

Sve se češće spominje ime Gordana Jandrokovića. Pred njim su dvije opcije, politička mirovina ili vrhunac karijere. On je dugovječan i zreo političar. Bio je ministar, saborski zastupnik, predsjednik Sabora. S njim će pokušati HDZ.

