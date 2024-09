Mališa se smjesti u svoju torbicu i uživa u ljepoti koja ga okružuje

Na Mont Blanc i Gran Paradiso nisu uspjeli otići, planovi su da se mijenjaju, govore Alma i Denis Okanović. Pa su tako prošle godine na usponu na najviši vrh Europe Elbrus morali stati na 4700 metara nadmorske visine, na Pastuhovim stijenama. Najviši je to uspon na koji su stigli kao Trio fantastiko, njih dvoje i njihova Macika. No dogodilo im se nešto što nisu planirali, život im je donio jedno posebno iznenađenje, novog člana obitelji. Naime, prošlog ljeta pridružio im se mačić Mališa.

– Sjedili smo u kafiću u Solinu s prijateljima i čuli smo mijaukanje. Pronašli smo mače ispod automobila, preplašeno zazivalo pomoć, bilo je tako maleno da je stalo na dlan. Oči su mu bile potpuno zalijepljene, ne znam je li uopće išta vidio. Nismo ga mogli ostaviti na cesti, sigurno ne bi preživio noć. Bio je bolestan, a u blizini je bila i cesta. Odlučili smo ga uzeti i odnijeti veterinaru. Macika nije druželjubiva pa smo razmišljali što dalje kad ga izliječimo, da mu treba pronaći neki novi dom. Iako smo zapravo odmah znali da ga nećemo nikome dati. I evo ga s nama već dulje od godinu dana – govori nam Alma Okanović. Od prvog trena otkad su ga spasili traje i njihova bitka za Mališin normalan život. Zbog infekcije izgubio je jedno oko, a kad se u igri ozlijedio, preporuka veterinara bila je da ga eutanaziraju jer će ostati nepokretan i neće sam moći obavljati nuždu. Alma i Denis nisu to mogli prihvatiti.

– Odveli smo ga drugom veterinaru, liječili ga, vježbali s njim i vrlo brzo je stao ponovno na noge. Bili smo najsretniji ljudi na svijetu – kažu. No sve se opet zakompliciralo, Mališa je gotovo stalno bio kod veterinara, ali nisu odustajali.

– Mališa nema nikakvih vidljivih problema, normalno jede i ide u WC, čak je i narastao. Noge su mu ojačale, samo ima problem s ravnotežom. Napravi nekoliko koraka, ali padne čim ubrza. Iako većinom puže, vrlo je brz i živahan. Vjerujemo da će jednom normalno hodati uz Maciku. Vježbamo s njim, a kad mu podignemo rep ima ravnotežu i hoda bez problema.Još uvijek smo u potrazi za rješenjem i nećemo odustati dok to ne postignemo. On je trenutačno energičan i razigran dečko i kad je uspio pobijediti sva odustajanja veterinara od njega, naći ćemo rješenje i da prohoda – odlučni su Okanovići. Iako je Macika nedruželjubiva i teško dozvoljava drugim mačkama da joj se približe, Mališa ju je osvojio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Mališa je bio uporan, stalno se trudio da ga prihvati i zavoli. I kad bi ga šapom i frktanjem tjerala, on je iznova dolazio. Macika ga je vidjela kao neku opasnost, ne za sebe, već za nas. Samo u hvatanju skakavaca koji bi završili u kući odlično su se slagali, a kad bi igra završila svatko bi otišao na svoju stranu. Kada se Mališa povrijedio dolazila bi i gledala je li u redu, ali nije dopuštala da mi to vidimo. Krišom bi ga obišla, samo da nam ne pokaže da joj je stalo. Nakon godinu dana doživjeli smo da spavaju i odmaraju se jedno pored drugog. U prolazu dotaknu se nosićima, a gdje ide jedno, tamo krene i drugo. Iako Macika još uvijek pokazuje da je glavna, sada već zajedno iščekuju nove avanture. Mališa sve više kopira Maciku, prati što ona radi i to ponavlja. A ona sve više obraća pažnju gdje je on i ne dozvoljava da se i njemu neko približi. Prihvatila ga je kao člana obitelji – ističu. Mališa sada putuje s njima i brzo se naučio na pustolovni način života.

– U autu smo mu napravili ležaljku, da može gledati kuda to idemo, a vani je već pravi maleni avanturist i istraživač. Za istraživanje više voli noć, za razliku od Macike. Malo je plašljiv, a navečer je malo slobodniji. Danju iz prikrajka gleda što se to događa i čim negdje nešto šušne, eto njega da vidi što je. Vrlo je radoznao i vrlo brzo se prilagođava. Prvi vrh na kojem je bio su Tulove grede (Velebit) na 1120 metara. Bio je u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji, Italiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Grčkoj. Golem Korab (najviši vrh Sjeverne Makedonije i Albanije) na 2764 metara najviši je vrh na koji se do sada popeo. Zapravo, na koji smo ga popeli jer on se smjesti u svoju torbicu i uživa promatrajući i upijajući ljepotu oko sebe. Na pauzama protegne nogice po livadi, a nadamo se da će s vremenom i on šetati uz Maciku. On je svoje putovanje tek započeo i puno toga lijepog ga očekuje – sigurni su Alma i Denis.

Iako ih je četvero, ostaju Trio fantastiko, tako su ih ljudi zapamtili i prepoznaju ih. Sretni su da je Mališa s njima, a potrudit će se, kažu, da i on i Macika što više putuju i uživaju u prirodi.