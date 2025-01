Majci (34) nestale djevojčice određen je istražni zatvor, na sudu se branila šutnjom

Majka (34) djevojčice koju sve službe traže po Savi, dovedena je na Županijski sud u Zagrebu. Policija ju sumnjiči da je u ledenu rijeku ispustila svoju trogodišnju kćer i time počinila teško ubojstvo bliske osobe. Majku zastupa odvjetnica po službenoj dužnosti Jelena Grbešić, a kako se doznaje, osumnjičena se brani šutnjom.

Uhićenoj majci određen je istražni zatvor, doznaje Index. ''Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela jer ima psihičkih, zdravstvenih problema te teških okolnosti kaznenog djela'', potvrdio je glasnogovornik suda Krešimir Devčić. Uz to, ispitano je desetak svjedoka.

Potraga za djevojčicom traje već tri dana, a nakon što se Sava pretraživala kod Zagreba, a službe su od danas stigle i do područja Martinske Vesi, nedaleko od Siska, gdje se pretražuje Sava. Djevojčice zasad nigdje nema na vidiku. Tijek događaja pratite OVDJE.

Za nestalim djetetom počela je potraga u srijedu u popodnevnim satima nakon što je majka javila policiji da je s djetetom ušla u rijeku. Zagrebačka policija potvrdila je da je 34-godišnjakinja uhićena zbog sumnje u teško ubojstvo. - 15. siječnja oko 16:10, policija je postupala po dojavi 34-godišnjakinje da je s djetetom u rukama ušla u rijeku Savu u blizini Jankomirskog mosta. Dojaviteljici je pružena liječnička pomoć, dok su poduzete intenzivne mjere traganja s ciljem pronalaska djeteta. Nakon liječničke obrade 34-godišnjakinja je sinoć uhićena i dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje poradi sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva bliske osobe - objavili su u priopćenju jučer.

Potraga se prvo fokusirala na navodno mjesto nestanka, nedaleko od Jankomirskog mosta, no kako je vrijeme prolazilo, područje se proširilo na cijelo korito Save uz Zagreb i Zagrebačku županiju. Koristeći 11 čamaca, dva jet-skija, čak osam dronova i sonare, pedesetak ljudi više je puta u posljednja dva dana pročešljalo svaki četvorni centimetar korita, obale i vode rijeke u intenzivnoj potrazi za djetetom. Teren se, osim toga, pretražuje i termovizijskim kamerama te podvodnim dronovima. Situaciju su dodatno otežavali niska temperatura zraka i vode, vjetar, balvani koji plutaju rijekom te njezin brzi tok. S obzirom na vremenske uvjete, ronilačke ekipe nisu se mogle uključiti u akciju. Osim u blizini Jankomirskog mosta se pretraživalo područje duž rijeke Save sve do Jadranskog te željezničkog mosta, poznatog i kao Zeleni ili Hendrixov most.

