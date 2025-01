UŽIVO Potraga za djetetom se širi prema Sisku, policija ispitala oca. 'Nismo nikad imali ovakvu akciju'

*Službe od srijede tragaju za 3-godišnjim djetetom koje je nestalo u Savi

*Uhićena je majka (34) koja je nazvala policiju

*Potraga se proširila na cijelo korito Save uz Zagreb i Zagrebačku županiju

Tijek događaja:

8:25 - Index doznaje kako je uz uhićenje majke policija i ispitala supruga žene te još nekoliko osoba koje bi mogle pomoći policiji u istrazi. Sama potraga je inače ovog petka proširena i na Sisačko-moslavačku županiju, doznaje Dnevnik Nove TV. Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je Hini da obitelj 34-godišnjakinje nije bila u tretmanu nadležnog područnog ureda, niti su bile poduzete mjere obiteljsko-pravne zaštite.

- Nismo nikad imali ovakvu akciju, barem ne zadnjih 15 godina. Rijeka je dosta čista, a šanse za preživjeti upadanje u rijeku su minimalne zbog jako niskih temperatura. Od Jankomirskog mosta do sisačko-moslavačke granice je 70-ak kilometara, ali naše ekipe su uvježbane za sve i sutra idemo još jače - rekao je voditelj Županijskog centra 112 Antonio Stanić za 24sata.

7:00 - U petak se nastavlja potraga za djetetom u Savi. Za nestalim djetetom počela je potraga u srijedu u popodnevnim satima nakon što je majka javila policiji da je s djetetom ušla u rijeku. Zagrebačka policija potvrdila je da je 34-godišnjakinja uhićena zbog sumnje u teško ubojstvo. - Jučer, 15. siječnja oko 16:10, policija je postupala po dojavi 34-godišnjakinje da je s djetetom u rukama ušla u rijeku Savu u blizini Jankomirskog mosta. Dojaviteljici je pružena liječnička pomoć, dok su poduzete intenzivne mjere traganja s ciljem pronalaska djeteta. Nakon liječničke obrade 34-godišnjakinja je sinoć uhićena i dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje poradi sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva bliske osobe - objavili su u priopćenju.

Potraga se prvo fokusirala na navodno mjesto nestanka, nedaleko od Jankomirskog mosta, no kako je vrijeme prolazilo, područje se proširilo na cijelo korito Save uz Zagreb i Zagrebačku županiju. Koristeći 11 čamaca, dva jet-skija, čak osam dronova i sonare, pedesetak ljudi više je puta u posljednja dva dana pročešljalo svaki četvorni centimetar korita, obale i vode rijeke u intenzivnoj potrazi za djetetom. Teren se, osim toga, pretražuje i termovizijskim kamerama te podvodnim dronovima. Situaciju su dodatno otežavali niska temperatura zraka i vode, vjetar, balvani koji plutaju rijekom te njezin brzi tok. S obzirom na vremenske uvjete, ronilačke ekipe nisu se mogle uključiti u akciju. Osim u blizini Jankomirskog mosta se pretraživalo područje duž rijeke Save sve do Jadranskog te željezničkog mosta, poznatog i kao Zeleni ili Hendrixov most.