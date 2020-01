Majka ubijene Kristine Krupljan: 'Zaspim i probudim se, ali sve ti to dođe u san'

Kristina Krupljan imala je samo 18 godina kad ju je ubio David Komšić. Međutim, ni suze ni isprike za stravični čin nisu bile dovoljne da ubjere sudsko vijeće Vrhovnog suda da smanje Komšiću 25- godišnju zatvorsku kaznu zbog okrutnog ubojstva

Kako je objasnio Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu, prvenstveno su uzete u obzir ozljede koje su nanesene trudnoj žrtvi u situaciji gdje je okrivljenik za tu okolnost.

- Upravo ta brojnost ozljeda patnja i bol koju je žrtva trpila u tim trenutcima“, kazao je Devčić.

Prema presudi. motiv hladnokrvnog zločina krije su u Komšićevoj posesivnosti i ljubomori. Majka nesretno ubijene Kristine nije zadovoljna ni procesom ni kaznom.

-Ne bih ni jednom roditelju to poželjela. Neka se stave u moju kožu. Teško je. Boli to što ju je izbo 88 puta. Što da vam kažem. Teško je. Zaspim i probudim se, ali sve ti to dođe u san. Da je pred zgradom mogao to napraviti - kazala je Vesna Krupljan, piše Dnevnik.hr.

Komšić je za okrutno ubojstvo 18-godišnjakinje dobio 25 godina zatvora, no zakon nudi mogućnost da on izađe na slobodu ranije. On to može tražiti 2030. godine.

- On može tražiti uvjetni otpust nakon izdržane polovice izrečene kazne. Znači, on može zahtjevati da se pusti na uvjetni otpust - kaže Krešimir Devčić.