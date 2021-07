Majka ubijene djevojčice (13) iz Beča: Leonie je bila buntovnica, često je bježala od kuće

Obitelj ubijene 13-godišnjakinje Leonie u Beču pronađenu zavezanu uz drvo u ranim jutarnjim satima svakodnevno se bori s tugom koja ih je zadesila - osim što roditelje javnost napada da su 'loše odgajali djevojčicu', trenutno policija sumnjiči čak četvero mladića za ubojstvo njihove kćeri.

Kako prenosi Fenix Magazin, javnost je osudila roditelje što su pustili djevojčicu da sama luta ulicama Beča u periodu od 23 do 5 sati jer je to prema zakonu zabranjeno do 14 godine života djeteta. Roditelji su bili svjesni situacije, no kazali su kako je djevojčica često bježala iz kuće.

- Nakon nekog vremena krenuli smo sa strožim vremenom povratka kući: 18, 19 te 20 sati. Jedno je vrijeme to funkcioniralo dobro, a onda, kada se jednom Leonie nije vratila kući, otišli smo na policiju, kazali su roditelji.

- Mi nismo naše dijete mogli okovati u lance. Ona je bila buntovnica i radila je ono što ju je veselio. Jednostavno bila je slobodan duh, nadodao je otac.

Djevojčica je prema navodima medija bila višestruko silovana, drogirana, a potom i ugušena u stanu u bečkom Donaustadtu. Od četvorice osumnjičenih, jedan 16-godišnji Afganistanac je navodno bio njen 'dečko' koji su je doveo u navedeni stan, a s njim su osumnjičena i njegova dva sunarodnjaka u dobi od 18 i 23 godine. Četvrti osumnjičeni je u bijegu te je za njim raspisana međunarodna tjeralica.

- Prvenstveno su krivi ti tipovi i djelomično politika. Ali ne optužujte nas. Mi smo Leonie voljeli iznad svega. Njen gubitak razdire nam srce, kazali su očajni roditelji.

