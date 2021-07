Kickl o ubojstvu 13-godišnje Austrijanke: Osumnjičeni dobio stan i više od 56.000 eura socijalne pomoći

Nakon stravičnog ubojstva 13-godišnje austrijske učenice u Beču, koje je uzbunilo ne samo Austriju nego i druge europske zemlje, Herbert Kickl, novi šef krajnje desne Slobodarske stranke Austrije (FPÖ), inače nesklone strancima i svemu što je strano, objavio je na svom Twitteru kako je jedan od trojice osumnjičenih i uhićenih zbog ubojstva Leonie, čije je tijelo pronađeno u subotu ujutro naslonjeno na stablo na zelenoj površini u 22. bečkom stambenom okrugu, dobio do sada više od 56.000 eura socijalne pomoći od grada Beča.

Svoje zaprepaštenje tim podatkom Kickel je izrazio na svom Twitteru sljedećom porukom:

„Još se jednom potvrđuje da SPÖ (op. Socijaldemokratska stranka Austrije koja je u Beču na vlasti s liberalima Neosa) u Beču obasipava kriminalne azilante i migrante socijalnom pomoći. Dok Austrijanci često godinama moraju čekati na stan, određena su gospoda lijepo i uredno - skroz na skroz nahranjena. 18-godišnji Afganistanac osumnjičen da je ubio 13-godišnju Leonie, živio je u bečkom gradskom stanu i primao socijalnu naknadu, ukupno 56.989 eura. I to, unatoč tome što je zbog mnogih prethodnih kazni već izgubio status korisnika - supsidijarne zaštite. Je li to još normalno?, zapitao je čelnik FPÖ-a Kickl sve one koji će pročitati njegovu poruku, koju su danas prenijeli gotovo svi austrijski mediji.

Kako je danas izvijestio šef austrijske javne sigurnosti Franz Ruf na Pressici u Beču, do sada su zbog sumnje da su umiješani u silovanje i ubojstvo 13-godišnje Austrijanke uhićene tri osobe: 16-godišnjak, 18-godišnjak i 23-godišnjak. Svi iz Afganistana, koji su imali ili su u Austriji zatražili azilantski status. Ruf je napomenuo kako je raspisana i međunarodna potjernica za četvrtim, osumnjičenim Afganistancem.