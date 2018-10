Majka koja je odbila kemoterapiju za svoje dijete: I dalje tvrdim da to nije lijek

Marijana Prpić majka je djevojčice oboljele od raka kostiju koja odbija liječenje kemoterapijom. Njena želja je otići u Tursku ili Njemačku kako bi malenu izliječila njihovim metodama liječenja, slične kao i naše, samo bez kemoterapije, no doktori joj to ne dozvoljavaju i trenutno je liječe tradicionalnim metodama koja uključuje naravno i kemoterapiju. "I dalje tvrdim da to nije lijek", tvrdi majka.

Pojavila se vijest i kako je majka zbog toga izgubila privremeno skrbništvo nad djetetom, no majka je za emisiju Provjereno Nove TV te navode u potpunosti demantirala izjavivši da je to lažna informacija.

"Znači, to je strašno. U ponedjeljak kad sam se probudila, meni je mobitel gorio. Ja sam preležala ponedjeljak u krevetu koliko mi je loše bilo. Psiholozi su joj objašnjavali da ne gleda, da su novinari loše napisali, da je to netko izmislio. To je jako ružno da se netko s takvim stvarima igra i dijete koje leži u bolnici od raka. To je stvarno bezobrazno i podmuklo", govori majka koja je pred bolesnom djevojčicom pročitala navode u medijima kako su joj oduzeli skrbništvo.

I nakon što je cijeli slučaj dospio u javnost doktori i dalje nastavljaju s liječenjem.

Majka također tvrdi i kako nije dobila kompletnu dokumentaciju o bolesti te da ju ni ne može dobiti jer kako kaže u bolničkom su vlasništvu, no bolnica te navode demantira tvrdeći kako svaki roditelj uvijek može dobiti kompletnu dokumentaciju.

"Meni ništa nitko nije objašnjavao, ni što joj dajem, koliko dajem. Ja tražim papire, hoću slati dalje", govori majka.

