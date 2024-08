Macron tijekom posjeta Beogradu: Srbiji je mjesto u EU, može odigrati važnu ulogu

Dvodnevni posjet predsjednika Francuske Emmanuela Macrona Srbiji, gdje mu je domaćin bio predsjednik Aleksandar Vučić, očekivano je izazvala veliki interes. To je i očekivano jer s jedne strane je predsjednik jedne od najmoćnijih država Europske unije Macron, a s druge strane Srbija koja je, kada je riječ posebno o državama na Balkanu, uvijek na neki način u fokusu interesa. Tijekom te posjete potpisano je niz sporazuma, a ono što se posebno ističe je i dogovor prema kojem Srbija kupuje 12 novih borbenih zrakoplova Rafal za što će platiti 2,7 milijardi eura. Posjeta Macrona Srbiji interesantna je i po raznim izjavama i porukama koje su jedan drugom uputili dvojica predsjednika.

- Sretan sam što sam se vratio u Srbiju – bila je prva rečenica koju je Macron rekao nakon što je sletio na aerodrom u Beogradu. Macron je potom poručio i kako misli da je Srbiji mjesto u EU.

- Cijenim tvoju dosljednost, u važnim trenutcima naši narodi su uvijek bili jedni pored drugih. Srbiji je mjesto u EU, srpski narod, kao i francuski, veže ideja romantizma, zato ima hrabrost, zna povijest i povijest je važna za njih. Srbiji je mjesto u EU i ona tu može odigrati jednu važnu ulogu i da posluži kao primjer čitavoj regiji Zapadnog Balkana – rekao je Macron.

Između ostaloga Macron je rekao i da Srbija, poput Francuske, izričito teži ka nezavisnosti i suverenitetu, a koji danas samo EU može da ponudi zahvaljujući sredstvima za stratešku autonomiju kojima raspolaže. Kazao je i kako su se on i Vučić često slagali u mišljenjima, a kada nisu, uvijek su poštivali jedan drugog.

POVEZANI ČLANCI:

- Vi ste uvijek radili ono što ste rekli da ćete raditi i to je ono nešto što ja zaista cijenim. I to je upravo ono što je prijateljstvo između naša dva naroda. To je prijateljstvo koje je nastalo u borbi, u ratu, u borbi za našu Europu i u važnim trenutcima naši narodi su uvijek bili jedni pored drugih – rekao je Macron. Poručio je i kako je iskren prijatelj Srbije i da je poštuje te da želi nastaviti da pišu nove stranice prijateljstva između dva naroda u trenutku kada je jako važno da imaju povijesno solidne prijatelje. U svojoj izjavi Macron se osvrnuo i na prijateljstvo Srbije s Rusijom i Kinom što mnogima u EU baš i nije drago te im se to često prebacuje.

- Vidimo toliko ljudi koji zamjeraju Srbiji partnerstvo s Kinom ili Rusijom, a sada ima partnerstvo s Francuskom. To je jako velika promjena. Ja poštujem suverenitet Srbije i poštujem partnerstvo i sa drugim zemljama ali ovo je otvaranje, strateška promjena, velika hrabrost i velika šansa za Europu i ovo je pokazatelj europskog duha - rekao je Macron govoreći na ovu temu. Posebno je se zahvalio Vučiću na, kako je rekao, njegovom iskrenom prijateljstvu.

- Dragi Aleksandre, još jednom hvala na strateškim odlukama koje ste donijeli, na angažmanima koje ste preuzeli, puno smo razgovarali na raznim mjestima, dijelili analize, puno sam naučio kada sam vas slušao, vi ste uvijek radili ono što ste rekli da ćete raditi. To je nešto što veoma cijenim – rekao je Macron govoreći svome domaćinu. U svojoj izjavi dao je i dodatni legitimitet Vučiću za sve što radi navodeći kako je dobra geopolitička pozicija Srbije ona koja je u službi srpskog naroda.

- Jedna osoba ima legitimitet da se tim pitanjem bavi i to je srpski predsjednik. Ovo isto važi za Francusku. Ja neću komentirati što radi predsjednik Vučić i kako vodi svoju državu. Srbija suvereno odlučuje s kim želi da surađuje i da ima dijalog, nije na Francuskoj da o tome govori. Mogu samo da vam kažem što Francuska želi. Francuska želi da Srbija bude dio Europe jer ja kad vidim mapu Europe ja vidim da smo blizu i da zajedno budemo jači, da zavisimo jedni od drugih. I onda smo manje zavisni od onih koji su dalje od nas - rekao je Macron. Francuski predsjednik je posjetu Beogradu iskoristio i da podsjeti na nedavno završene Olimpijske igre kojima je domaćin bio Pariz te se posebno osvrnuo na Novaka Đokovića koji je osvojio zlatnu medalju.

-Kako ne spomenuti sportaše u godini Olimpijskih igara, sportaše koji spajaju cijeli svijet. Kako ne spomenuti uspjehe sporta i sportaša koji nas približavaju, počevši od Novaka Đokovića. Vi imate vašeg heroja koga ste vi ovdje slavili kada se vratio u Srbiju. Mi smo ga isto također slavili u Francuskoj. On je postigao nevjerojatan uspjeh – rekao je Macron.

Komentirajući ovu posjetu svjetski mediji navode kako je prvi cilj Macrona zapravo bio sklapanje unosnih poslova za francuske tvrtke. Tu je stoga najavljen sporazum o nuklearnoj energiji, projekt izgradnje pročišćivača vode kao i nabavka eskadrile Rafala. Od ranije je poznato kako je francuska tvrtka koncesionar i aerodrome Nikola Tesla. To su poslovi koji su vrijedni milijarde eura.

>> VIDEO Srušio se helikopter vojske BiH u Jablaničko jezero, jedna osoba ozlijeđena