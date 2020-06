Lupao im po vratima stana i vikao: 'Ubit ću te ako mi ne daš 600 kuna!'

– Ako mi ne daš 600 kuna, ubit ću te! – vikao je 23-godišnjak majci jednog maloljetnika, za kojeg je tvrdio da mu duguje neki novac.

Da stvar bude gora, prijetio joj je nakon što je nasilno pokušao ući u njihov stan. Te su prijetnje preplašile i maloljetnika i njegovu majku, koja je 23-godišnjaku dala 200 kuna.

– Vratit ću se po ostatak! – zaprijetio joj je.

I to je i učinio, no kada je ponovo počeo lupati na vrata stana svojih žrtava, tamo su ga dočekali policajci koji su ga uhitili. On se sada sumnjiči za iznudu, a tužiteljstvo od suca istrage Županijskog suda u Rijeci traži da mu se odredi jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke.