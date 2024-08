Lukašenko pozvao Rusiju i Ukrajinu da okončaju rat: 'Sjednimo za pregovarački stol'

Rusija i Ukrajina trebale bi ispregovarati kraj svoga sukoba kako bi izbjegle prelijevanje rata u Bjelorusiju, rekao je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, ključni saveznik Vladimira Putina, u intervjuu ruskoj državnoj televiziji. Lukašenko je govorio u kontekstu ukrajinskog upada na ruski teritorij koji je započeo 6. kolovoza kad su tisuće ukrajinskih vojnika provalile rusku zapadnu granicu, u onome što se pokazalo velikom sramotnom epizodom Putinovog vojnog vodstva. U intervjuu je Lukašenko rekao da samo "visokorangirani ljudi američkog porijekla" žele da rat se između Ukrajine i Rusije nastavi.

Zapad, kako kaže, ohrabruje Kijev da se bori jer želi da Ukrajina i Rusija "jedna drugu unište", prema isječcima iz gotovo dvosatnog intervjua objavljenog u četvrtak na službenoj predsjedničkoj stranici. Rusija je u četvrtak rekla da će učvrstiti graničnu obranu, dok je stotinama tisuća ljudi naređena evakuacija iz zapadne regije Kursk. Kijev je rekao da su njihove snage napredovale 35 kilometara u teritorij Rusije u prošlog tjedna i da nastavljaju zauzimati teritorij. Lukašenko je dao naslutiti, iako za to nije podastro dokaze, da Kijev ima namjere napasti Bjelorusiju, i rekao je da Minsk neće dopustiti Ukrajincima da "gaze po našoj zemlji". Umjesto da podrži nastavak borbe, Lukašenko je pozvao na pregovore.

"Sjednimo za pregovarački stol i završimo ovu svađu", rekao je. "Ni ukrajinski narod, ni Rusi, ni Bjelorusi to ne trebaju. Oni (Zapad) to trebaju." Moskva je izjavila da bi se svaki mirovni pregovor trebao temeljiti na ukrajinskom odricanju svoga teritorija, petine zemlje, od čega su veći dio tog područja zauzele ruske snage. Ukrajina kaže da je spremna na pregovore pod uvjetom da se u potpunosti poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.

VEZANI ČLANCI:

"Ne želimo eskalaciju i ne želimo rat protiv cijelog NATO-a. Ne želimo to", rekao je. No ako Ukrajina isprovocira Bjelorusiju, nastavio je Lukašenko, "nećemo imati drugog izbora." Lukašenko je rekao da Zapad računa na to da će destabilizirajuća situacija u Kursku biti poticaj za mobilizaciju vojske u Bjelorusiji i Rusiji i da će to "uzdrmati društvo iznutra."

Sukob je nazvao "zajedničkim ratom" Bjelorusije i Rusije protiv "onih zvijeri" – Kijeva i zapadnih saveznika – i rekao da će Moskva "podržati" Bjelorusiju u slučaju napada. U subotu je Minsk izjavio da šalje vojsku kako bi pojačao svoju južnu granicu s Ukrajinom nakon što je optužio Kijev da krši njihov zračni prostor dronovima. Rekao je da Minsk ne vidi razlog za upotrebu ruskog nuklearnog oružja, koje se nalazi na bjeloruskom teritoriju od prošle godine, osim u slučaju povrede njezinih granica. "Nećemo koristiti nikakvo oružje sve dok ne stupite na našu državnu granicu", rekao je.