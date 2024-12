Srbija hrvatske studente prozvala špijunima, a danas ih na granici 'počastila' i uputila poruku

U sjeni nedjeljnih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, u susjednoj se državi odvijala drama vezana za hrvatske studente u posjetu kolegama u Beogradu. U očito iskonstruiranoj priči grupu od osam hrvatskih studenata, članova studentske udruge KSET našeg uglednog Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta iz Zagreba, optužilo se kako su zajedno s dvojicom ukrajinskih agenata stigli u Srbiju kako bi kolege instruirali 'radu na blokadama'. U srbijanskim su medijima bliskim Aleksandru Vučiću poput zloglasnog beogradskog Informera Dragana J. Vučićevića kojega preko Drine zovu i 'medijskim kasapinom', naši su studenti proglašeni suradnicima SOA-e, a novinari iz tog medija pronašli su ih u Klubu studenata tehnike svojih kolega s beogradskog ETF-a.

Ne vodeći računa o dobi onih o kojima pišu, a spominjući i njihovu povezanost s građanskim udrugama za mlade u nas, srbijanski mediji navode im i imena dajući im opasan kontekst. Treba odmah reći kako je po objavi napisa dekanat našeg uglednog fakulteta bio u kontaktu s našim studentima koji su se našli u nevjerojatnoj situaciji i pratili njihov povratak svojim kućama u Hrvatsku. Interesantno je što mediji koji su objavili informaciju o 'agentima hrvatske SOA-e' ne poriču kako je osam naših studenata stiglo u Beograd turistički, a to je, kako doznajemo, uobičajeno za svaku godinu u ovo doba, već su njima dodali dvojicu navodnih ukrajinskih 'agenata'. Beogradski mediji nalaze kako se zasigurno radi o 'hrvatskim špijunima' jer su odmah poslije posjeta beogradskom Elektro-tehničkom fakultetu otišli u – hrvatsko veleposlanstvo. I tekst o tome u Informeru potpisuje osobno glavni urednik tog medija, Vučićević.

- Šok informacije. Došli smo do nevjerojatnih informacija o koordiniranom ukrajinsko-hrvatskom udaru na Srbiju. Dakle, došli smo do dokaza. Grupa lažnih studenata, možda su po indeksu studenti, ali dakle grupa hrvatskih obavještajaca presvučena u grupu hrvatskih studenata, turista, došla je zajedno s ukrajinskim ekstremistima u Beograd i ovdje rade na rušenju Vučića i otimanju države zajedno sa studentima koji blokiraju određene univerzitete, nastavio je i kako su 27. prosinca ujutro, u 6 sati, prešli srpsku granicu i došli autobusom.

- Srpski nadležni državni organi i specijalne službe primijetile su ih, stavile pod nadzor, i tada je utvrđena šokantna istina, nastavio je Vučičević svoju suludu priču. Kako doznajemo, studenti su vrlo brzo krenuli natrag u Hrvatsku, što dovoljno govori o tome koliko je tvrdnja urednika Informera ozbiljna i vjerodostojna. Ono što je u svemu posebno zabrinjavajuće jest da je list raspolagao detaljnim itinerarom kretanja hrvatskih studenata u uobičajenom posjetu kolegama. Tako, primjerice, navode da su bili u posjetu Kući cvijeća. - Ti agenti, prerušeni u studente-turiste, navodno su 27. prosinca ujutro, u 6 sati, prešli hrvatsko-srpsku granicu i ušli u Srbiju. Na pitanje nadležnih državnih organa Srbije zašto dolaze u Beograd, odgovorili su da dolaze turistički, kako bi obišli Beograd, te da se vraćaju u Hrvatsku 30. prosinca, navodi se Vučićevića u tekstovima srbijanskih tabloida o događaju. Isto tako su tekstovi garnirani slikama naših studenata te autobusa s kojim su došli. I onda se priča nastavlja.

- Došli su autobusom. Taj autobus su parkirali u Borči. Preko dana kada su se smjestili u Borči onda su se podijelili u grupe u više beogradskih hostela jer se tamo ne moraju ostavljati podaci. Onda odatle glume turiste da bi zavarali trag. Oni u 11.52 odlaze u Kuću cvijeća, sve najgori ustaše otišli kao da obilaze Tita. Namjerno su otišli tamo, da bi bili primijećeni, a da poslije mogu reći da su se turistički šetali, navodi se u nevjerojatnoj konstrukciji Vučićevih tabloida. I onda slijedi poanta. - Isti ti uvečer, hrvatski špijuni, operativci SOA su otišli na ETF. Da li ste čuli nekada za neke turiste koji odlaze na ETF?! Još odlaze uvečer i u vrijeme blokada. To je dakle M. J., što je tamo tražio? Što traže hrvatski i ukrajinski ekstremisti na ETF-u sinoć, noćas, a kada im priđu novinari prave se da ne znaju o čemu se radi, kaže Vučičević.

S našim studentima stupili smo u kontakt nakon što su prešli granicu. Kažu kako je u srbijanskim medijima bilo apostrofirano njih osam, a zapravo ih je bilo 48, dakle pun autobus. Kao i da se radilo o jednom ukrajinskom kolegi, ne dvojici. - Riječ je o redovitom međusobnom posjećivanju, KST dolazi kod nas za Brucošijadu u studenom, a mi idemo tamo za Maskenbal u prosincu. Došli smo i otišli kako smo planirali, ništa ranije od toga, kažu nam studenti FER- iz Kluba studenata elektrotehnike, KSET-a. Kažu da su se novinari tamošnjih medija doista pojavljivali, prilikom njihova posjeta Kući cvijeća i ispred oba hostela gdje su boravili.

- Pod krinkom pitanja 'kako nam je u Beogradu' htjeli su nas uvući u temu prosvjeda kada je i nastala video izjava koju su njihovi mediji koristili. Predstavili su se kao 'turističko-nacionalna televizija, da se emitiraju na RTS-u a zapravo su bili Informer. Pratili su nas svugdje, bilo je to vrlo neugodno, kao i njihovo praćenje. Pogotovo ispred ulaza njihovog Elektrotehničkog fakulteta gdje se puno slika, no to je i jedini ulaz u njihov KST. Općenito je osjećaj u Beogradu bio jeziv i neugodan. Turistički smo obišli više-manje sve što smo imali u planu, ali smo se u nedjelju morali zatvoriti u hostel zbog sigurnosti jer su objavili naša imena i prezimena na portalu, tisku i televiziji, što je komentirao i Vučić. Isto su u Informerovom TV prilogu lažirali profile za svih nas osam spomenutih predstavljajući nas kao ekstremiste, kažu naši studenti. Dakle, pri njihovom posjetu slijedi šlag na tortu, a to je sam Aleksandar Vučić.

- Ukrajinac je priveden u Beogradu 2022. godine zato što je s još dva ukrajinska državljanina dronovima slikao najvažnije zgrade obrambene infrastrukture Srbije, a kada je uhićen, neko vrijeme je zadržan, ali nikada nisam vidio takav pritisak stranih ambasadora da bude pušten. Bog zna koga su sve u sistemu dobili. Nije riječ ni o kakvoj naivnoj djeci, to su ljudi koji su činili krivična djela protiv sigurnosti Republike Srbije, citiran je Vučić kako govori na emisiji Hit tvit Pink TV-a također mu sklonog Željka Mitrovića.

Potpuno nadrealno, studenti elektrotehnike iz Hrvatske koji su dosli u Beograd na proslavu Nove godine, gledaju na TV-u kako ih predsednik Srbije poimence navodi kao "pripadnike sluzbe koji organizuju proteste u Srbiji" pic.twitter.com/H0ZweN7Oc4 — Uroš  (@OvoNisamJa__) December 29, 2024

I onda ono najluđe – na društvenoj mreži X pojavila se snimka istih tih studenata koji gledaju emisiju na kojoj ih Vučić optužuje da su špijuni u društvu svojih beogradskih kolega. Snimka je izazvala gomilu komentara na račun predsjednika Srbije koje od nekih novinski papir ne bi istrpio. Ipak, čini se da 'balkanski špijun 2' u režiji Vučićevih tabloida nije dao neke ozbiljnije rezultate. Sve je više ispalo nalik 'Žikinoj dinastiji 4'.

Studentima na povratku u Hrvatsku dali - rakiju i poruku za SOA-u

Hrvatski studenti koje je srbijanski tabloid prozvao da su hrvatski špijuni i da su u Beogradu na specijalnom zadatku i da im je cilj destabilizacija Srbije i rušenje njezina predsjednika Aleksandra Vučića, danas su prešli granicu i vratili se u Hrvatsku. Na granici su dobili "dar" od Srba - kutiju s 50-ak bočica rakije, na kojoj je natpis: "Dragi 'studenti', nadamo se da ste se dobro proveli i dođite nam opet. P. S. Pozdravite kolege u SOA-i."

Foto: Privatna arhiva

Prema pisanju tabloida, studenti su u Srbiju stigli 27. prosinca, a srpske specijalne službe dan kasnije su uočile njihovo prisustvo. Informer također tvrdi kako su se studenti sastajali radi dobivanja daljnjih instrukcija, uključujući posjet hrvatskoj ambasadi. Taj "posjet" je inače bilo - glasanje na predsjedničkim izborima, što je normalna procedura kad se hrvatski državljanin nalazi u inozemstvu.

- Riječ je o neozbiljnom i neodgovornom pisanju smiješnih tabloida - jedini je komentar glasnogovornika MVEP-a Tomislava Lendića na cijelu situaciju.



FOTOGALERIJA Kultna fotografija s prosvjeda u Beogradu obišla svijet