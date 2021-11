Lockdown za necijepljene u Austriji: Ne smiju na ulicu osim u iznimnim slučajevima, pojačane i kontrole...

Ono što je austrijski kancelar Alexander Schallenberg jučer najavio, danas se obistinilo. Austrijska vlada u dogovoru s čelnicima devet austrijskih pokrajina dogovorila je nove, dosad najrigoroznije mjere u Austriji od početka pandemije koronavirusa za necijepljenje Austrijance, koje su rano poslijepodne na konferenciji za novinare u Beču predstavili kancelar Schallenberg, ministar zdravstva Wolfgang Mückstein i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer.

“Danas u ponoć na snagu stupa cjelodnevni lockdown za necijepljene, osim za osobe mlađe od 12 osoba. Odluka o hitnom stupnju petog stupnja Vladinog plana zaštite stanovništva od zaraze je donesena na saveznoj razini ii vrijedi za sve pokrajine, prvotno 10 dana”, rekao je austrijski kancelar. Napomenuo je kako pokrajine mogu same donijeti dodatne mjere.

“Situacija je jako ozbiljna, to nije za vladu bio lagani korak, ali mi smo na to prisiljeni jer imamo sramotno nisku stopu cijepljenosti”, istakao je Schallenberg. Istakao je da je broj novozaraženih “najviši od početka pandemije”.

Austrijski kancelar je pojasnio da necijepljeni od ponedjeljka neće više moći ulaziti na ulicu osim u iznimnim slučajevima i to ako idu na posao, u kupovinu živežnih namirnica, ali ne smiju više u trgovine ostalih artikala, u slučaju pomoći nekoj bliskoj osobi potrebne pomoći, u šetnju radi “protegnuti” malo noge, u ljekarnu, doktoru ili na sudsko ročište i slično.

“Mi moramo svim sredstvima prekinuti ovaj 4. val zaraze. A jedini put za to je cijepljenje”, poručio je Schallenberg. Pozvao je necijepljene na cijepljene, a cijepljenje na “treći ubod”.

“Znatno zaraznija delta varijanta koronavirusa i izuzetno niska stopa cijepljenih dovela nas je u ovu situaciju”, rekao je Schallenberg, a svu ozbiljnost situacije potkrijepio je, kako je rekao, alarmantnim podatkom o vrijednosti 7-dnevne incidencije kod skupine Austrijanaca starih od 18 do 59 godina, koja iznosi čak preko 1.700 novozaraženih na 100.000 stanovnika.

“Stanje je vrlo ozbiljno: Mi smo pred popunjenosti kapaciteta u jedinicama intenzivne njege od 600 kreveta”, rekao je od ministar zdravstva Mückstein, pojasnivši još jednom nove mjere.

“Pomozite da ne dođe do daljnjih ograničenja”, apelirao je ministar zdravstva na Austrijance. Istakao je da ako se “ovakva progresivna dinamika nastavi”, tada će se nakon deset dana morati donijeti daljnje, rigorozne mjere. A to bi, kako već od jučer pišu austrijski mediji, “lockdown za sve, cijepljene i necijepljene ili da cijepljeni moraju predočiti i negativni PCR test, ne stariji od 48 sati”. Da li će do toga doći vidjet će uskoro.

I kancelar Schallenberg i ministar zdravstva Mückstein su upozorili necijepljene na stroge policijske kontrole od sutra, koje će provoditi policija u trgovinama, ugostiteljskim i uslužnim salonima poput frizera & Co, kao i na ulicama, uključujući zaustavljanje i kontrolu automobila.

“Situacija je toliko ozbiljna da se je moralo ići na lockdown za necijepljene”, rekao je ministar unutarnjih poslova Nehammer dodavši kako je to “izuzetno neugodna situacija” za policajce, ali da se provođenje mjera mora strogo kontrolirati, namjerava li se prekinuti 4. val zaraze.

Nehammer je konkretno iznio što će sve policija kontrolirati od sutra:

Prije svega da li se provodi 2-G pravilo (cijepljen, Covid prebolio) u ugostiteljstvu, kod frizera i drugih uslužnih djelatnosti, u trgovinama i trgovačkim centrima, gdje je pristup necijepljenima zabranjen. Također će se strogo kontrolirati poduzeća da li zaposlenici i njihovo vodstvo poštuje na radnom mjestu 3-G pravilo (cijepljen, prebolio, testiran, pri čemu antigenski test vrijedi samo 24 sata, a PCR test 48 sati).

“Ako netko zbog buke i ometanja javnog reda i mira prijavi neku osobu i policija mora intervenirati, pri izlasku na lice mjesta odnosno u stan prijavljenog, kontrolirati će se i zelene putovnice”, napomenuo je Nehammer upozorivši: “Kazna za prekršitelje mjera iznosi do 1.450 eura”.

Dakle, od danas u ponoć svatko u Austriji, bio necijepljen ili cijepljen, mora računati da će biti kontroliran, na ulici, u trgovini, kod frizera, u automobilu, i da zapravo “zelena putovnica” postaje jednako, ako ne i važnija od njegove osobne karte ili putovnice.

Necijepljenih je u Austriji negdje oko dva milijuna ljudi, a cijepljenih negdje oko 64 posto.

Svo troje govornika pozvali su necijepljene Austrijance na cijepljenje, cijepljene na treću dozu cjepiva, a sve zajedno da obvezno nose FFP2 maske, drže fizički razmak i na minimum smanje socijalne kontakte.

