VIDEO Večernjakov stručnjak: 'Netanyahu drži ne samo Izraelce, ne samo Bliski istok, nego i čitav svijet kao taoce'

- Nitko neće iz ovog rata izaći kao pobjednik. I Iran i Izrael izaći će kao gubitnici. Postavlja se pitanje je li Izrael spreman na to da rat dugo traje? Može li izraelska ekonomija izdržati i može li opstati? Ja sam siguran da ne. Ovaj rat mora stati. Mislim da je Trump zaista zapaprio cijelu situaciju – rekao je u emisiji Večernjeg TV-a vanjskopolitički novinar Hassan Haidar Diab koji se nalazi u Kini. Smatra da se Putin neće uključiti u ovaj rat. Čovječanstvo, dodao je, treba taj rat zaustaviti jer ako se proširi, to neće biti samo regionalni, već globalni rat.

- Ne kažem da će nama po Zagrebu padati dalekometni iranski projektili, ali osjetit ćemo nažalost ekonomske posljedice – smatra. U Kini je, ističe, napad SAD-a na Iran glavna vijest i svi čekaju kako će se stvari dalje razvijati. - Jako su zabrinuti, boje se eskalacije i pokušavaju i govore o suzdržanosti jedne i druge strane, osuđuju Izrael... Kinezi se boje jer ako dođe do zatvaranja Hormuškog tjesnaca, čime su Iranci zaprijetili, to bi bilo zaista kobno za njih – ističe Haidar Diab. Moguće zatvaranje tjesnaca bi, dodaje, značilo katastrofu za svjetsku ekonomiju.

Trump je, smatra, bio pod velikim pritiskom "jastrebova" u njegovoj stranci, a s druge strane Netanyahua koji je pokrenuo rat i nije očekivao tako jak iranski odgovor. - Vode se velike polemike je li se Trump, odnosno SAD, trebao uključiti u rat ili ne. - Dugogodišnji sam novinar i pratim Bliski istok, međutim, uz dužno poštovanje, ja ne znam što sam Trump želi. Svakih deset minuta mijenja svoj stav i mišljenje. Prema tome, pitanje je koliko će to biti štetan taj napad, a koliko će biti koristan – kaže Haidar Diab i dodaje da u ovom trenutku Iranci ne žele eskalaciju sukoba zbog teške ekonomske situacije.

I u Izraelu je teško stanje. - Tel Aviv izgleda skoro kao Pojas Gaze. Ovo će potrajati desetak i možda više dana, dok Iranci ne osjete da Netanyahu više neće razmišljati o napadu na Iran. Netanyahu nije postigao ciljeve. Siguran sam i uvjeren da niti Sjedinjene Američke Države niti Izrael nisu zaustavili iranski nuklearni program. Izraelu bi odgovaralo da dođe do prekida vatre i da se taj rat zaustavi. Mislim da glavnu ulogu ima i da o izraelskoj i američkoj sudbini odlučuje ajatolah Ali Hamenei. On, ako odluči nastaviti rat, rat će se nastaviti, ako odluči da sutra prestane, on će prestati. Njegova najveća želja je biti mučenik i biti ubijen od strane Amerike ili Izraela. Ali, hoće li to uopće riješiti problem? Ne. Postoje i radikalniji od njega – kaže.

Iranci žele Izrael naučiti lekciju, da se nikad ne usude napasti. - Iran je napadnut. Iran je država članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. To je to kriminalni čin, agresija. Jedna osoba poput Benjamina Netanyahua smatra se Bogom koji može odlučivati o sudbini – napominje Haidar Diab koji volio da dođe do sporazuma i dogovora. - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu dvije godine drži ne samo Izraelce, ne samo Bliski istok, nego i čitav svijet kao taoce – smatra.