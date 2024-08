Ljutita turistkinja o neugodnoj situaciji na Hvaru: Nasamario me vozač taksija

Cijene taksi prijevoza tijekom sezone vrlo često su predmet žustrih rasprava, a posebno kad se radi o zračnim i trajektnim lukama. Neugodnu situaciju doživjela je i jedna turistkinja na Hvaru, kada je pokušala doći do pristaništa Vira, koje se koristi za rasterećenje hvarske luke, prenosi Morski.hr.

"Danas sam nasamarena od taxi vozača koji mi je za vožnju 3.8 km naplatio 34 eura (30 eura vožnja i 4 eura ruksak i manja torba). Vožnja je bila od taxi stajališta do katamarana u luci Vira", priča razočarana turistkinja.

"Ono što sam kasnije doznala naprosto me šokiralo... Naime, do luke Vira postoji besplatan autobus koji je uključen u cijenu karte! Uz to taxi i autobusno stajalište su svega 10 metara udaljenosti i tu vas čeka autobus koji vas besplatno vozi do luke Vira! Naravno da vam taxi vozač to prešuti... Ja sam navedeno tek doznala u katamaranu i naravno da se čovjek osjeća nakon ovog opljačkano i prevareno! Deranje i varanje turista tako bi dogodine mogli uvrstiti u službenu turističku ponudu", razočarano je dodala.

