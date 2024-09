Ljetno vrijeme na izdisaju, pad temperatura se nastavlja: Najavljene kiše s grmljavinom

Krajem vikenda stiže nova kišna epizoda koja će obilježiti početak sljedećeg tjedna. Prije toga, oblaci će se razići, a atmosferski pritisak porasti, što će osigurati stabilnije vrijeme za vikend. Očekuje nas sunčano i toplo, ali nešto blaže vrućine. Ovaj vikend donosi kraj ljetnog ugođaja jer će sljedeći tjedan temperature biti bliže prosječnim vrijednostima za rujan. Školarcima preporučujemo da pripreme kabanice jer se očekuju česte kiše.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se pretežno sunčano vrijeme, s mogućnošću poslijepodnevnih pljuskova u blizini gorskih područja. Jutarnje temperature kretat će se od 15 do 17 °C, a najviša dnevna bit će oko 30 °C. U središnjoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano, uz mjestimičnu jutarnju maglu. Vjerojatnost za pljuskove manja je nego na istoku zemlje. Jutarnje temperature će biti od 14 do 17 °C, dok će dnevne porasti na 27 do 29 °C.

U Gorskoj Hrvatskoj i Istri očekuje se magla u jutarnjim satima, dok je poslijepodne moguća mala šansa za pljuskove u unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti uglavnom slab, a duž obale sjevernog Jadrana puhat će umjeren jugozapadni. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će između 11 i 15 °C, dok će na moru biti od 16 do 20 °C. Dnevne temperature će doseći između 22 i 26 °C, a na moru između 26 i 30 °C.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme, s malom mogućnošću izoliranih pljuskova. Poslijepodne će puhati umjeren jugozapadni vjetar, dok će more biti mirno ili malo valovito. Na jugu Hrvatske subota će biti sunčana, a nakon slabog burina zapuhat će jugozapadnjak. Temperature će se kretati od jutarnjih 17 do 23 °C, dok će dnevne dosegnuti 29 do 31 °C.

U nedjelju će biti toplo i vruće uz južinu, ali s više oblaka. Prema večeri pljuskovi su mogući u Gorskoj Hrvatskoj, a u ponedjeljak će se proširiti na unutrašnjost, s obilnom kišom u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije. Ni utorak neće donijeti stabilizaciju, a temperature će od ponedjeljka biti u skladu s rujanskim prosjekom.

Na Jadranu će u nedjelju još biti vruće, no uz jačanje juga pljuskovi s grmljavinom mogući su na sjeveru. U ponedjeljak će kiša zahvatiti i Dalmaciju, a u utorak jugo će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. prognozira HRT.

