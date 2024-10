Legenda Dinama: Zdravko je dosta ulagao u igrače, a tek tri-četiri su uspjela

Legenda Dinama, trener i bivši vratar Marijan Vlak sjeo je na klupu za svjedoke na suđenju braći Mamić i ostalima za izvlačenje 19,2 milijuna eura iz Dinama.

Korektna suradnja

- Više od trideset godina bio sam vezan uz Dinamo, uz kraće prekide, prvo kao igrač, pa trener, skaut, sportski direktor... Došao sam u klub kao junior još 1968. godine. Prošao sam kroz to razdoblje mnoge uprave, a klub se mijenjao. Skautsku službu sam preuzeo 2013. skautsku službu i s vremenom smo unaprjeđivali bazu igrača koji bi mogli biti zanimljivi Dinamu. Pokušao sam i uživo pratiti igrače, ne samo statistiku, jer to je po meni pravi skauting. Predložio bih igrača Zdravku Mamiću i upravi, a u financijskim pregovorima nisam nikada sudjelovao. Zdravkova i moja suradnja uvijek je bila vrlo korektna, poštovao je moje mišljenje, prihvaćao je moje prijedloge, no to ne znači da je svaki igrač kojega sam predložio i došao u klub, jer je to ovisilo i o financijskim parametrima. Možete naći super igrača, ali kada vidite koliko on košta, morate odustati – započeo je Marijan Vlak.

"Meni se nisu obraćali"

Što se posrednika u transferima tiče, kazao je kako se njemu nisu obraćali. U tom kontekstu, sudac Davor Mitrović upitao ga je poznaje li Marija Mamića.

- Znam da je Mario Mamić imao agenciju u kojoj su bili određeni igrači, svi su to znali, ali kako je ta agencija funkcionirala, ja to ne znam – odgovorio je svjedok. Nije mu poznato ni da bi Mario Mamić sudjelovao kao posrednik u određenom Dinamovom transferu. Ne zna ni je li Zdravko Mamić bio menadžer određenim igračima ili da ih je zastupao.

- Zdravko je imao agenciju dok je vodio mlade igrače, negdje 1999. ili 2000. godine, u kojoj je bilo dosta igrača, pedeset, možda i više. Dosta je svog novca u njih uložio, od prehrane do kupovine automobila, a uspjela su možda tri ili četiri, dok su svi drugi bili na njegovom trošku – kazao je Vlak. Poznato mu je i ime Nikkyja Arhura Vuksana, koji je, podsjetimo, ranije priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, ali također ne zna je li sudjelovao kao posrednik u transferima.

