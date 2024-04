Junak Barcelone skoro je završio u Dinamu; 'To je jedan od najboljih igrača koje smo mogli dovesti'

Barcelona i Paris Saint Germain susreli su se u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka . Dinamična utakmica puna preokreta nastavila je s ovotjednim trendom brojnih pogodaka u najvišoj razini europskog nogometa, a iz dvoboja je katalonski klub izašao kao pobjednik rezultatom 2:3. Junak gostujuće momčadi bio je brazilski reprezentativac Raphinha s dva pogotka.

Brazilac je najprije doveo Barcelonu u vodstvo u 37. minuti susreta te su s tim rezultatom otišli na odmor. U drugi su dio Parižani ušli puno bolje i izjednačili već u 48. minuti pogotkom Ousmanea Dembelea. Prije no što su gosti shvatili što se dogodilo, Vitinha je svega tri minute kasnije zabio za preokret i tako podigao Park prinčeva na noge.

VIDEO Govorili su mu da je nakaza, a roditelji ga ostavili u samostanu: Prošao je pakao i postao legenda

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, Raphinha je ponovo pokazao koliko je vrijedi katalonskom divu i zabio u 62. minuti. Uz nekoliko dobrih izmjena Xavija Hernandeza gosti su ponovo postali vrlo opasni, a najbolje se to vidjelo u 77. minuti kada je Andreas Christensen zabio za konačni domaći poraz pariškog velikana.

Međutim, zanimljivo je kako je Raphinha, koji je u srijedu navečer svojim pogotcima nosio Barcelonu u najtežim trenucima, prije šest godina bio vrlo blizu transfera u Dinamo . Otkrio je to Marijan Vlak, tada sportski direktor Dinama, za Podcast Incubator. "To je jedan od najboljih igrača koje smo mogli dovesti, a nismo. Bilo je nekih financijskih prepreka, ali moglo se to realizirati. Tada je bio u razvoju, igrao je za Vitóriju Guimarães. Krasna lijeva noga", rekao je Vlak.

GALERIJA Šok na Parku prinčeva: Barcelona povela u Parizu, Katalonci iznenadili Mbappéa i društvo