Lavrov: Slanjem raketa riskirate da se u rat u Ukrajini uključi i treća strana

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da postoje rizici od uključivanja trećih zemalja u rat s Ukrajinom ako Kijev dobije američke višestruke raketne sustave.

- Takvi rizici, naravno, postoje. Ono što kijevski režim zahtijeva, i to nedvosmisleno, ekonomski... od svojih zapadnih pokrovitelja. Prvo, to nadilazi pristojnost i diplomatsku komunikaciju, a drugo, to je izravna provokacija da se Zapad uplete u neprijateljstva - rekao je Lavrov, prenosi Ria Novosti.

Prema njegovim riječima, te rizike "shvaćaju svjesni zapadni političari".

- Ne svi, iskreno, u Europskoj uniji, pogotovo u njenom sjevernom dijelu. Ima političara koji su spremni posegnuti za tim ludilom kako bi zadovoljili svoje ambicije. Ali ozbiljne zemlje u Europskoj uniji, naravno, itekako su svjesne neprihvatljivosti takvih scenarija, a nedavno smo čuli znakove razumnih procjena iz Washingtona - rekao je Lavrov.

Podsjetimo, američki predsjednik Joe Biden u srijedu je najavio novi, 700 milijuna dolara vrijedan paket vojne pomoći Ukrajini, koji uključuje mobilne raketne sustave s dometom do 80 kilometara.