Pojavile su se reinfekcije koronavirusom: Naši stručnjaci objasnili su što to znači

U ponedjeljak su znanstvenici iz Hong Konga objavili kako se 33-godišnji tamošnji muškarac zarazio novim koronavirusom SARS-CoV-2 za putovanja u Europi. Bio mu je to drugi put, prvi put bio je pozitivan koncem ožujka. To je prvi službeno potvrđen slučaj reinfekcije u svijetu. Znanstvenici sa Sveučilišta u Hong Kongu sekvencirali su virus iz prve i druge infekcije muškarca iz Hong Konga. I pokazalo se kako se rezultati ne preklapaju tako da druga infekcija nije povezana s prvom. Nakon Hong Konga pojavila se vijest o reinfekcijama i u Belgiji i Nizozemskoj.

Imunološki odgovor

– Ovo je vrlo uvjerljivo demonstrirana reinfekcija, tj. da je osoba dva puta bila pozitivna na PCR testu. No, treba razlikovati pozitivan test od bolesti. Prema dostupnim podacima, ta osoba imala je vrlo slabe simptome pri prvoj infekciji, a nikakve pri drugoj – rekao nam je ugledni naš molekularni biolog prof. dr. sc. Gordan Lauc nastavljajući kako i dalje stoji tvrdnja da se netko ne može dva puta razboljeti od COVID-19, odnosno da je osoba koja je preboljela bolest u većoj mjeri zaštićena u novom kontaktu s virusom.

- Ova osoba je očito ponovo došla u kontakt s virusom, virus se zadržao u nosu, no nije uspio uzrokovati bolest, kaže dr. Lauc.

Ugledni virusni imunolog prof. dr. sc. Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kaže kako reinfekcija sama po sebi nije ništa neobično, to se događa i kod drugih virusa.

– To samo znači da osobe koje su imale reinfekciju u tom momentu nisu imale neutralizirajuća protutijela koja bi spriječila infekciju. Ali to ne isključuje mogućnost da su imali memorijske limfocite B i T koji su reagirali po principu sekundarnog imunološkog odgovora, što znači brže i snažnije, i zaštitili domaćina od bolesti. Drugo je pitanje zašto je titar antitijela bio tako slab samo nekoliko mjeseci nakon infekcije. O tome bi se dalo diskutirati, ali ponavljam to ne bi trebao biti problem za one koji su ponovno inficirani pod uvjetom da imaju imunološko pamćenje na ovaj virus – kaže dr. Jonjić.

Za njega ova činjenica ne kompromitira razvoj i možebitni uspjeh cjepiva.

– Dapače, vrlo je moguće da će titar virus-specifičnih protutijela induciran nakon cjepiva biti puno jači i dulje trajati od onog induciranog nakon prirodne infekcije. To vjerojatno nije isto kao kod gripe, jer trebamo sezonsko cjepivo za gripu kako bi u cijepljenih ljudi stvorili antitijela za nove antigenske determinante virusa gripe koje su posljedica mutacije gena za površne antigene virusa gripe. Takve promjene se prate i cjepiva za gripu se pripremaju upravo na način da cjepiva pokriju te nove determinante na koje nismo mogli steći imunost prethodnim cijepljenjima odnosno infekcijama virusom gripe. Za sada nema nikakvih dokaza da će se SARSCoV-2 ponašati kao virus gripe, odnosno da ćemo imati sezonske epidemije novim sojevima, smatra naš stručnjak.

– Razumijevanju ovog događaja pridonijela bi i informacija o ukupnom stanju imunosustava osobe koja se dva puta zarazila kao i podatak o titru antitijela koje je razvio nakon prve infekcije te njihova prisutnost u tijelu tijekom reinfekcije. U dosadašnjim slučajevima kod kojih se sumnjalo na reinfekciju većinom se radilo o pojavljivanju istog soja virusa, dok ovaj pripada drugom soju s obzirom na razlike u sekvenci – rekao nam je doc. dr. sc. Vjekoslav Tomaić, znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Usporedba s gripom

Navodi i kako će osobine prvog cjepiva koje će se primjenjivati biti od najveće važnosti, hoće li moći dati dovoljno imunosti da spriječi reinfekciju te koliko će trajati taj period imunosti.

– Gripa je dobra usporedba, kao što znate kod nje se svake sezone primjenjuju polivalentna cjepiva upravo iz razloga da se obuhvati što više sojeva koji dominiraju u određenoj sezoni pa se time smanjuje mogućnost infekcije virusom influence. Moguće je da će se u konačnici i kod novog koronavirusa raditi o nekoj vrsti koktela. No, ukratko ako cjepivo bude učinkovito onda će ga biti lakše modificirati i prilagoditi ga dominantnim sojevima koji će prevladati u određenom dobu godine s obzirom da se ne radi o sezonskom virusu – kaže dr. Tomaić.

Ni naš poznati molekularni biolog prof. dr. sc. Nenad Ban s ETH u Zurichu ne misli da su ti slučajevi zabrinjavajući.

- Naime, virus ne mutira jako brzo pa se sojevi često ne razlikuju bitno što se tiče površine kuju prepoznaju antitjela. Obzirom da svaka osoba razvija vlastita antitjela - svatko ima svoj “odgovor” na virus, moguće je da se u rijetkim slučajevima desilo da je ključno neutralizirajuce antitjelo koje je osoba proizvela jako ovisna o maloj promjeni na povrsini virusa. Ta osoba bi se onda mogla ponovno inficirati sa virusom ali bi vrlo vjerojatno imala slabije simptome zbog preostalih antitijela koja će biti djelomično efikasna. Dakle mislim da su to izolirani slučajevi koji neće utjecati na tok pandemije. Ako virus bitno mutira, za što do sada nema indikacija, onda jedno cjepivo ne bi bilo dovoljno i bilo bi potrebno pripremiti sezonska cjepiva kao što je sada slučaj za cjepiva protiv influence, kaže dr. Ban govoreći kako će ujesen ce cjepivo protiv influence biti jako preporučljivo da se smanji mogućnost simultane infekcije te da se lakše dijagnosticira COVID-19.

