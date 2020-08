Hrvatu opet dijagnosticiran koronavirus: Njegov slučaj istražuju njemački znanstvenici

Hrvat iz Njemačke neugodno se iznenadio kad su mu njemački liječnici nakon povratka s godišnjeg odmora u Hrvatskoj potvrdili da je zaražen koronavirusom. Naime, on je već bio pozitivan na koronavirus i u travnju, a nakon 14 dana tada je proglašen zdravim s obzirom da nije imao simptome. Ukoliko se potvrdi da je došlo do reinfekcije, on će biti prvi takav zabilježen slučaj u Njemačkoj.

Kako je kazao za Dnevnik Nove TV, on se nije ponovo testirao nakon izlaska iz karantene pa ne može stopostotno reći da se ponovo zarazio. Već je moguće da je cijelo vrijeme bio zarazan i da se virus zadržao u organizmu.

Međutim, tijekom tih četiri mjeseca između dijagnoza on se osjećao dobro i nitko od njegovih kontakata nije obolio.

- Prvi pozitivan test sam imao 24. 4. 2020 i imao sam 14 dana lakše simptome i zato nisam morao u bolnicu, ali sam 14 dana bio bolestan i ležao u krevetu s bolovima u cijelom tijelu. Mislio sam da sam bar ovu godinu siguran od te bolesti. Od 3. srpnja do 10. kolovoza bio sam na godišnjem u Hvaru, Zagrebu i Županji, a čim sam dobio temperaturu, sjeo sam u auto i došao u Njemačku, gdje mi je ponovno potvrđena dijagnoza zaraze koronom. Nitko mi ne zna reći kako je moguće da dva puta dobijem isti virus - kaže.

On je svoje dijagnoze potvrdio potrebnom medicinskom dokumentacijom, a kaže da će ovog puta inzistirati da ga testiraju prije no što izađe iz karantene.

- Drugi put sam imao temperaturu od 40 stupnjeva, boljelo me cijelo tijelo, imao sam proljev i potpuno sam onemoćao. Sad mi je malo bolje, ali i dalje imam temperaturu od 38 stupnjeva i nadam se da ću uskoro ozdraviti. Moja žena i djeca također su se testirali i srećom su negativni - kaže Stjepo.

Njega su u međuvremenu kontaktirali s Robert Koch instituta radi daljnjih analiza, jer je on prvi takav slučaj.

Podsjećamo, u posljednjih 24 sata objavljeno je kako su zabilježena tri slučaja reinfekcije diljem svijeta što je zabrinulo znanstvenike. Naime, to postavlja pitanje koliko će cijepivo na kojem se radi biti djelotvorno i koliko uopće opstaju antitijela u organizmu koji je prebolio koronavirus.