Kupila je skupe tenisice, a ostala sam zatečena kad je kazala tko će ih platiti

Događaj iz jedne trgovine u trgovačkom centru City Center West neugodno je iznenadio jednu Zagrepčanku pa je ona detalje podijelila u svojoj objavi na Facebooku.

Navela je sljedeće:

- Žena je kupila skupe Michael Kors tenisice koje stoje više od tisuću i pol kuna, na R1 račun. I to ne bilo koji R1, nego onaj Centra za socijalnu skrb iz Zaprešića. Moja pretpostavka je da će to biti opravdano kao da je uručeno nekom siromašnom, ne mogu smisliti drugi način kako bi to provukla kroz sustav. Gospođa je isprobala tenisice (znači za nju su osobno) i kupila ih na R1 zaprešićkog CZSS-a. Znam da je borba s vjetrenjačama, ali ne mogu zatvoriti oči. Netko je ostao bos i to ne jedna osoba, nego oko osam njih, jer si je ova kupila luksuzne tenisice na račun siromaha, navela je Zagrepčanka.

Iz navedenog Centra za socijalnu skrb za Jutarnji list komentirali su ovaj slučaj:

- Naši djelatnici koji rade na terenu Kolektivnim su se ugovorom izborili za pravo da im poslodavac jednom godišnje osigura opremu, točnije radne cipele i torbu za spise, za što imaju pravo na račun institucije u kojoj rade potrošiti 500 kuna. Da bi to pravo ostvarili, poslodavcu moraju priložiti R1 račun kao dokaz kupnje, nakon čega će im biti refundiran propisani iznos. Ako to žele, mogu kupiti i skuplju opremu, no poslodavac im vraća onoliko koliko je propisano, pojasnili su u Centru.

A to je potvrdila i čelnica Sindikata socijalnih radnika Jadranka Ivezić dodavši da je navedena obveza za poslodavce u Kolektivni ugovor uključena prije pet godina. Rekla je da nisu definirali za kakvu vrstu obuće i torbe mogu ostvariti povrat novca.

- Gledajte, puno su na terenu i njihova je odluka kakvu će obuću nositi. Naravno da neće okolo hodati u cokulama, ali vjerojatno neće ni u potpeticama od 10 cm - zaključila je za Jutarnji list.

