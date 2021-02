Kuća završena u samo pet dana: Krov nad glavom hitro dižu Austrijanci i Slovenci

Na stotine zahtjeva za obnovu zaprimili su od subote mobilni timovi koji obilaze sela na Banovini. Službenici pri tome pomažu građanima popunjavati zahtjeve za obnovu i rješavati druga administrativna pitanja.

Za građane je dovoljno da se pojave te uz predočenje osobne iskaznice i ispunjavanje jednostavnog obrasca pokrenu postupak obnove sustavom koji je izravno povezan s katastrom, gruntovnicom i drugim službenim bazama podataka.

Jedna kuća nije jedna obitelj

– Predala sam zahtjev, kuća mi ima žutu naljepnicu i sad mi preostaje čekati. Ovo je stvarno bilo jednostavnije nego što sam mislila, ali se nadam da na samu obnovu neću dugo čekati – rekla je jedna mještanka Gora, pokraj Petrinje, gdje su jučer bili mobilni timovi Ministarstva graditeljstva koji će narednih tjedana i mjeseci imati pune ruke posla jer je, s jučerašnjim danom, na području Sisačko-moslavačke županije crvenu naljepnicu zbog oštećenja dobilo 3357 objekata, a zbog vanjskih utjecaja koji se mogu otkloniti još 338 objekata.

Još je više od 6200 objekata dobilo „žute“ naljepnice, što znači da je riječ o većim oštećenjima. A da jedan objekt ne znači samo jednu obitelj, pokazuje i stambena zgrada u Sisku sa 150 stanova koja je ovih dana sa „žute“ naljepnice prešla u „crvenu“, što znači dodatnih stotinjak obitelji koje će morati tražiti privremeni smještaj jer zgrada ima teška konstrukcijska oštećenja te je izgledno i njeno rušenje.

Oko 10.000 objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji još čeka prvi pregled statičara. I dok jedni predaju zahtjeve za obnovu, a drugi tek dobivaju crvene naljepnice, neki su već dobili nove kuće. Doduše, ne poput onih starih, no sasvim solidne za stanovanje. Tako je ovih dana zgotovljena prva trajna montažna drvena kuća u selu Dragotinci pokraj Petrinje.

Stotinu ovakvih kuća za stradale u potresu u suradnji s Hrvatskim Caritasom i Suverenim malteškim redom gradi organizacija „Poljoprivrednici pomažu poljoprivrednicima“ iz Salzburga.

– Ova je kuća na dvije etaže ukupne veličine 57 m2 i završena je u samo pet radnih dana te predstavlja trajni oblik zbrinjavanja osoba starije životne dobi u ruralnim područjima – ističu predstavnici austrijskeorganizacije Alexander i Doraja Eberle.

Prva takva kuća novi je dom obitelj i Ljudevita i Franjke Vujnović, koji tom prigodom nisu krili zadovoljstvo brzinom i kvalitetom izgradnje.

– Naš dom nije više pogodan za stanovanje i ovome se nismo nadali ovako brzo. Nama je ovo sasvim dovoljno za život – rekli su Vujnovići.

Ovog tjedna nastavlja se gradnja novih montažnih drvenih kuća u selima Luščani i Gornja Bačuga, koja su teško stradala u potresu.

Znaju sami svašta raditi

Kuće se obnavljaju i na području sisačkog prigradskog naselja Hrastelnica. Tamo članovi slovenske humanitarne grupe „Bejž if vejdš“ obnavljaju kuću obitelji Sađe i Ivane Trivanović, također u suradnji s Caritasom Sisačke biskupije, zahvaljujući kojem su došli u kontakt sa spomenutom obitelji.

Riječ je o mladoj obitelji s trogodišnjim sinom, a kako sada borave u kući koja im je dana na korištenje do svibnja, nužno je da im dom što prije bude obnovljen. Slovenski humanitarci okupljaju prijatelje raznih profesija koji znaju samostalno izvoditi mnoge poslove, a već dulje vrijeme projektom „Krov nad glavom“ osiguravaju bolje životne uvjete za one koji to nemaju.

Spomenuta grupa realizirala je 20 raznih humanitarnih projekata, a posljednje su dogradili sirotište u gradu Kapshagay u Kazahstanu. Sada će neko vrijeme pomagati obiteljima stradalima u potresu u Hrvatskoj.