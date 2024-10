Kubi prijeti potpuni kolaps: 10 milijuna ljudi bez struje, većina zemlje u mraku, sve zatvoreno

Kubanska nacionalna električna mreža prekinuta je u petak nakon što je jedna od glavnih elektrana na otoku, Antonio Guiteras, prestala raditi, ostavljajući cijelu zemlju bez struje, izvijestilo je kubansko ministarstvo energetike. U objavi na platformi X, ministarstvo je priopćilo da je kvar uzrokovao "potpuno isključenje nacionalnog električnog sustava." U Havani su se vozači pokušavali kretati gradom bez ulične rasvjete, dok je samo nekolicina policajaca usmjeravala promet. Generatori su luksuz za većinu Kubanaca, pa se samo nekoliko moglo čuti kako rade u glavnom gradu.

Vlada je ranije istog dana zatvorila škole, manje važne industrijske pogone i poslala većinu državnih službenika kućama. Iako su već uvedene drakonske mjere za uštedu energije zbog sve veće oskudice, kvar elektrane Antonio Guiteras, najveće i najefikasnije u zemlji, izazvao je potpuni kolaps mreže. Otprilike 10 milijuna ljudi ostalo je bez električne energije, prenosi CNN.

„Nećemo stati dok struja ne bude vraćena,“ napisao je kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel na platformi X. U međuvremenu, vlasti su bile prisiljene otkazati sve vladine usluge koje nisu od ključne važnosti. Škole na svim razinama, uključujući sveučilišta, ostat će zatvorene do nedjelje, a ne rade ni rekreacijski ni kulturni centri, kao ni noćni klubovi.

Kubanska vlada, suočena sa zastarjelom infrastrukturom i pojačanim američkim sankcijama, već je ranije pozvala na stroge mjere štednje energije. Premijer Manuel Marrero Cruz jučer je izjavio da je velik dio gospodarske aktivnosti paraliziran kako bi se osigurala opskrba strujom za stanovništvo. Situaciju dodatno otežava nestašica goriva, no Marrero je istaknuo da će nadolazeće brodske pošiljke poboljšati stanje u narednim danima.

„Nismo u beskrajnom ponoru“, poručio je u televizijskom obraćanju, koje je kasnilo zbog tehničkih poteškoća. Vlada je također izvijestila kako se u petak na posao trebaju javiti samo ključni radnici u prehrambenom i zdravstvenom sektoru.

