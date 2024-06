Kralj Charles odlikovao hrvatsku državljanku: Evo zašto je nagrađena upravo Lady Jadranka

Britanski kralj Charles III. dodijelio je Lady Jadranki Njerš Beresford-Peirse, državljanki Hrvatske i Velike Britanije, titulu MBE – Member of the Most Excellent Order of the British Empire (Najviši red izvrsnosti Britanskog imperija) za više od 30 godina predanosti i rada na razvoju odnosa između Velike Britanije i Hrvatske, filantropije te zaštite kulturnog nasljeđa Hrvatske. Odlikovanje Lady Beresford-Peirse objavljeno je danas, u sklopu dodjele počasti za Kraljev rođendan, objavili su iz britanskog veleposlanstva u Hrvatskoj.

Lady Beresford-Peirse rođena je u Hrvatskoj, no veći dio života provela je u Londonu. Ona i njezin suprug, Sir Henry Grant de la Poer Beresford-Peirse, osnovali su International Trust for Croatian Monuments (Međunarodnu zakladu za hrvatske spomenike) 1991. godine, kao reakciju na goleme ratne štete na hrvatskim znamenitostima, muzejima i baštini. Zaklada je u posljednje 33 godine prikupljala novac te organizirala stručne razmjene za obnovu i zaštitu hrvatskih povijesnih spomenika i kulturne baštine, ugrožene ratom, prirodnim katastrofama, zapuštenošću ili nedostatkom sredstava. Time je značajno pridonijela i očuvanju hrvatskih znamenitosti i odnosima Velike Britanije i Hrvatske.

Foto: Robert Matić

Lady Beresford-Peirse podizala je svijest u međunarodnoj zajednici o bogatstvu hrvatskog povijesnog i kulturnog nasljeđa, prikupljala je sredstva za obnovu i konzervaciju objekata te je direktno podupirala bezbrojne kulturne projekte u Hrvatskoj. Projekti njene Zaklade uključuju podršku obnovi Dvorca Eltz u Vukovaru, popravak osječke Konkatedrale (pogođene s više od 100 granata 1991), popravak krova Palače Dubrovačkog ljetnog festivala te Franjevačkog samostana i Crkve Svetog Blaža u Dubrovniku. Lady Beresford-Peirse je putem Zaklade također osigurala pomoć knjižnicama i drugim kulturnim institucijama u Zagrebu i Petrinji nakon devastirajućih potresa 2020. godine, a osigurala je i kupnju umjetničkih djela za muzeje. Zaklada je osigurala i brojne stručne radionice te stipendije za stručne poslijediplomske studije.

Angažman Lady Beresford-Peirse već je priznat u Hrvatskoj, između ostalog i medaljom Grada Dubrovnika, Ministarstva kulture te Redom Danice Hrvatske, koju dodjeljuje Predsjednik RH. Lady Beresford-Peirse uvijek je nastojala osigurati i najviši stupanj suradnje hrvatskih i britanskih stručnjaka pa je tako posredovala u povezivanju Royal Academy of Arts, Victoria & Albert muzeja te Weymouth Collegea s Gradskim muzejem u Vukovaru, Ministarstvom kulture i s dubrovačkim muzejima. Na primjer, organizirala je obuku u UK za konzervatore koji su obnavljali vitraje na Konkatedrali u Osijeku te stručne obuke za hrvatske majstore obnove radova u kamenu i drvu. Istovremeno, spajala je i britanske i hrvatske umjetnike.

Zaklada International Trust for Croatian Monuments stekla je povjerenje u Velikoj Britaniji pa su njihovi projekti dobili podršku humanitarnih organizacija poput The Prince of Wales' Charities Foundation. Kada je Kralj Charles III (tada još Princ od Walesa) posjetio Osijek 2016, upoznao je majstore obnove vitraja i uvjerio se u golem doprinos rada Lady Beresford-Peirse. Britanski veleposlanik u Hrvatskoj, Simon Thomas, i osobno čestita Lady Beresford-Peirse na počasti. - Ponosni smo što je trud i sjajan rad Lady Jadranke na povezivanju najboljeg u kulturi i radu u zajednici Velike Britanije i Hrvatske dobio ovo visoko priznanje - rekao je veleposlanik Thomas.

