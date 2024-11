Zima došla prije vremena: Nakon snijega stižu debeli minusi, smrzavat ćemo se i na -10

Vrijeme će danas biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, većinom na Jadranu i u predjelima uz njega, dok će sjeverni krajevi uglavnom biti suhi. Prijepodne u unutrašnjosti magla. Vjetar uglavnom slab južni, na Jadranu umjereno jugo. Najviša temperatura od 6 do 11, na obali i otocima između 12 i 17 °C. Za danas je izdano žuto upozorenje za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju zbog magle koja smanjuje vidljivost na manje od dvjesto metara.

Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će padati kiša, većinom na Jadranu i predjelima uz njega gdje će biti i grmljavine. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar te jačati tijekom dana, u gorju i duž obale na jak. Na Jadranu će biti i juga. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na moru između 9 i 14 °C. Najviša dnevna od 11 do 16, na sjeveru zemlje između 5 i 10 °C. Zbog jakog vjetra koji će puhati, za cijelo područje uz obalu i gospićku regiju upaljen je žuti meteoalarm.

Za srijedu je pak za cijelu Hrvatsku uključen meteoalarm. Unutrašnjost Hrvatske pod žutim je upozorenjem zbog vjetra. Mjestimice jak jugozapadnjak naglo okreće na sjeverni i sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima, upozorava DHMZ. Za cijeli Jadran izdano je narančasto upozorenje zbog bure, a za splitsku i kninsku regiju i zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

- U nastavku tjedna vrijeme će biti još promjenjivije. U utorak, u većini krajeva još i početkom srijede, najprije zamjetna južina te sve češća kiša, ponegdje i obilnija, zatim osjetno zahladnjenje i snijeg u gorju, vjerojatno i u nekim nizinama. Na Jadranu je moguća prolazno jaka, na udare i olujna bura i tramontana. I u mirniji i sunčaniji četvrtak na Jadranu ponegdje može biti povremene kiše, u unutrašnjosti i naleta snijega. Oborine će vjerojatno još češće i obilnije biti u opet vjetrovitiji i nestabilniji petak, kad je moguće stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju. Stoga morate li na put kroz Gorski kotar i Liku obavezno imajte zimsku opremu, koja je ionako obvezna od 15. studenoga. Već tijekom vikenda je sve veća vjerojatnost prestanka oborina, zatim i osjetnog zatopljenja - stoji u vremenskoj prognozi HRT-a.

- Sljedećih dana oblačnije uz mjestimične oborine. U utorak slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar u srijedu će naglo okrenuti na sjeverni uz zahladnjenje. Mjestimična kiša prijeći će u susnježicu i snijeg, ne samo u gorju. Malo snijega još može biti i u četvrtak. Na Jadranu promjenjivo uz povremenu kišu, u srijedu moguće i izraženije pljuskove i grmljavinu uz naglu promjenu smjera vjetar od jugozapadnjaka na buru. Od četvrtka i dalje vjetrovito, ali i hladnije - pojašnjava Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Nakon snijega u petak, u subotu se očekuju vrlo niske temperature koje će se tijekom noći na zagrebačkom području spuštati i do -9 stupnjeva Celzijevih. Ništa 'toplije' neće biti niti u Slavoniji gdje se najavljuje do -7 stupnjeva, dok bi u Lici i Gorskom kotaru trebalo biti najhladnije jer se ondje najavljuju jutarnji minusi i do 11 stupnjeva ispod ništice.

FOTO Prve pahulje snijega stigle u Hrvatsku: Zabijelio se Zavižan