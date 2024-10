Korak dalje od ruskog stiska? U Moskvi su već otvarali šampanjac, a onda se tijekom noći dogodio preokret

Polovica birača u Moldaviji glasala je "za" na nedjeljnom referendumu o aspiracijama zemlje za članstvo u EU, pokazali su privremeni rezultati, stavljajući malu zemlju razvučenu između Istoka i Zapada na put prema pridruživanju jedinstvenom tržištu unatoč pritisku Rusije. U ponedjeljak u 3 sata ujutro po GMT s 97,66 posto prebrojenih glasova, 50 posto Moldavaca glasalo je "za", prema rezultatima objavljenim na internetskoj stranici moldavskoga središnjeg izbornog povjerenstva. Konačni rezultat ipak je neizvjestan. Nekoliko sati ranije djelomični rezultati pokazali su da 57 posto nije spremno odlučiti se za pridruživanje EU.

Analitičari kažu da su glasački listići većinom proeuropske dijaspore prebrojeni pri kraju, što je kampanji "za" dalo poticaj u posljednjem trenutku. Premda su daleko od velikog uspjeha, rezultati idu u prilog sadašnjoj proeuropskoj predsjednici Maiji Sandu, koja se kandidirala na nedjeljnim izborima kako bi zadržala svoju dužnost. Rano u ponedjeljak, s ​​97,7 posto prebrojenih glasova, ona osvaja 41,91 posto glasova.

Referendum i predsjednički izbori smatraju se testom spremnosti duboko podijeljene zemlje da zadrži bliske veze s Rusijom ili da se upusti u potencijalno dugotrajan proces pridruživanja Europskoj uniji. Glavni suparnik Sandu na predsjedničkim izborima, bivši glavni tužitelj Aleksandr Stoianoglo, dobio je 26,32 posto glasova, čime se pripremaju uvjeti za drugi krug 3. studenoga u toj siromašnoj bivšoj sovjetskoj jugoistočnoj europskoj zemlji.

Glasanje ide u drugi krug ako ni jedan kandidat ne prijeđe brojku od 50 posto. U izjavi Moldavcima, Sandu je kasno u nedjelju rekla da postoje "jasni dokazi" da su kriminalne skupine koje rade zajedno sa stranim silama neprijateljski raspoloženim prema interesima Moldavije nastojale kupiti 300.000 glasova, što je nazvala "prijevarom bez presedana". "Cilj im je bio potkopati demokratski proces. Namjera im je bila širiti strah i paniku u društvu... Čekamo konačne rezultate, a mi ćemo odgovoriti čvrstim odlukama", rekla je.

Uoči glasanja iznesen je niz optužbi za miješanje u izbore protiv odbjeglog tajkuna Ilana Shora koji živi u Rusiji. Moskva je zanijekala miješanje, a Shor poriče optužbe. Ranije ovog mjeseca, moldavska policija optužila je Shora, koji je u odsutnosti zatvoren zbog prijevare i krađe, da je pokušao platiti mrežu od najmanje 130.000 birača da glasaju "protiv" i podrže "našeg kandidata" na izborima.

Shor je na društvenim mrežama otvoreno ponudio da će plati Moldavcima da uvjere druge u to da glasaju na određeni način i rekao kako je to legitimna uporaba novca koji je on zaradio. U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak rekao je da su Moldavci glasali protiv referenduma. "Danas ti čestitam, izgubila si bitku", dodao je, obraćajući se Sandu jednostavno kao Maia.

Uoči glasanja, moldavske vlasti uklonile su internetske izvore za koje su tvrdile da sadrže dezinformacije, objavile da su otkrile program u Rusiji za obuku Moldavaca da organiziraju masovne nemire i pokrenule kaznene slučajeve protiv Shorovih saveznika.

