Kod Zadra tonuo brod, putnike evakuirali na trajekt

Akcija spašavanja odvijala se u ponedjeljak navečer u zadarskom kanalu gdje je došlo do prodiranja mora u katamaran Melita. Na njemu se nalazilo 38 putnika i pet članova posade koji su u velikoj akciji spašavanja prebačeni na trajekt.

- U velikoj akciji spašavanja u kojoj je sudjelovalo više plovila svi putnici i posada broda su spašeni. Putnici i posada su napustili brod u splav koji je Lučka kapetanija oteglila do Jadrolinijinog broda Jadran, a na koji su se prekrcali i uspješno su odvezeni u luku Gaženica. Zahvaljujemo svima uključenima u ovu akciju, a više informacija o uzroku pomorske nesreće bit će poznato nakon provedenog očevida - istaknuli su iz Ministarstva prometa, mora i infrastrukture.

Za Večernji List su iz zadarske policije ranije izjavili: - Dobili smo dojavu oko 22.20 sati da je došlo do havarije trajekta između Foše i Kolovara i da je reagirala lučka kapetanija i prebacila putnike u trajekt koji ih vozi prema luci Galženica. Prema sadašnjim informacijama nema ozlijeđenih.

More je prodrlo u katamaran uslijed izbijanja oplate i brod je počeo tonuti, a na brodu koji vozi prema zadarskim otocima bilo je dvadesetak putnika koji su prema navodima prebacivani preko splava u trajekt. U spašavanju je pomagalo više brodova, a nadležna je lučka kapetanija. Uzroci havarije broda znat će se nakon istrage.

24sata navodi da je u jednom trenutku izbio i požar, ali da su putnike premjestili na manje brodice i to njih 50-ak

- Brat je bio na trajektu Jadran i odjedanput, kako je vjetar krenuo, brodić je krenuo tonuti i dio ljudi je skočio u more. Srećom je trajekt bio blizu kao i brod kapetanije. Dobro da je vjetar bio stao pa su ih izvukli - ispričala je čitateljica za 24 sata. Na zadarskom području u vrijeme havarije zapuhao je iznenada jak vjetar, no sto se dogodilo znat će se nakon istraga. Katamaran će biti otegljen u Gaženica, a još nije poznato je li došlo do onečišćenja mora.

Snimke havarije objavljuju se na društvenim mrežama, a jedna je objavljena i na Trn u oku gdje građani komentiraju kako je moguće da se isplovljavalo unatoč najavljenoj neveri i jakom vjetru, a spominje se i udar groma. Također se objavljuju i fotografije navodno pada bora na autobusno stajalište, te se navodi i da je vjetar otpuhao krov s jedne škole…

U jednom od komentara na havariji broda navodi se: - Puka mu trup na val,svih 50 putnika uz pomoć Trajekta Jadran i kapetanije su u Galženici, neki ošli do bolnice… Je li riječ o dizanju panike na društvenim mrežama ili je više putnika zatražilo pomoć u zadarskoj bolnici još nemamo informaciju.