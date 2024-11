TOMISLAV KRASNEC

Pad crnog Vilija je najmučnija afera na više različitih razina i kako je moguće da Plenković za to nije znao?

Nakon smrti ravnatelja KBC-a Zagreb Ante Čorušića, kao munjeviti “talk of the town” do svake iole upućenije osobe u Zagrebu došla je i glasina da se u pozadini pritisaka koji su snašli Čorušića krije nabava neke medicinske opreme od tvrtke “nekog Srbina i Petrača”