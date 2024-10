Kiša u skoro cijeloj Hrvatskoj, upaljen meteoalarm u dijelu zemlje. Evo kada nam stiže bolje vrijeme

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito na sjevernom Jadranu i u zapadnim kopnenim krajevima. Vjetar većinom slab, u Podunavlju do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, popodne u jačanju, a ujutro na sjevernom dijelu još bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 12 do 16, a na Jadranu između 20 i 24°C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ovaj četvrtak ususret nešto sunčanijem vikendu.

Unatoč kiši u kojoj se probudio velik dio Hrvatske jutros, žuti alarm DHMZ-a upaljen je tek na sjevernom Jadranu – Kvarneru i zapadnom dijelu Istre – i to zbog mjestimice pojačane bure s udarima do 75 km/h. Za petak će se taj alarm proširiti i na ostatak obale, no vjetar će okrenuti na jugo. U petak bi i dalje moglo biti kiše, no očekuje se uglavnom oblačno vrijeme.

''Umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša, najčešće na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a na Jadranu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Sunčanije se očekuje u najistočnijim područjima. Vjetar slab, u Slavoniji i Baranji ponegdje umjeren jugoistočni i istočni, a na Jadranu će puhati umjereno do vrlo jako jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od 8 do 12, na moru od 16 do 20, a najviša dnevna između 13 i 18, na Jadranu 20 i 24 °C'', najavljuje DHMZ.

Za vikend neće biti promjena u temperaturi, prognozirao je meteorolog Krunoslav Mikec za HRT u prognozi za vikend, no zato se na Jadranu očekuje jako jugo. HAK upozorava vozače da pripaze u prometu.

- Prevladavajuće oblačno na kopnu i u petak i u subotu, još ponegdje uz malo kiše, posebno tijekom petka. Uz povremeno umjeren istočni i jugoistočni vjetar, temperatura zraka bez veće promjene. U nedjelju sunčanije. I na Jadranu u nedjelju više sunčanog vremena, uz slabljenje juga i ponovno okretanje na istočnjak i buru. U petak i subotu, međutim, prolazno jako jugo, moguće i olujno. Pritom promjenjivo i pretežno oblačno s povremenom kišom, a može biti i lokalno jačih pljuskova.

''Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem djelu zemlje. Mogući su odroni. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila'', navodi pak HAK.

