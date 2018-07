Kinezi uvedeni u posao, počela gradnja Pelješkog mosta

Od ponedjeljka su i službeno počeli radovi na Pelješkom mostu. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić u Stonu je predstavnicima tvrtke izvođača, China Road and Bridge Corporationa (CRBC), predao svu dokumentaciju, otvoren je dnevnik radova i potpisan zapisnik o uvođenju kineskog konzorcija u posao.

Kinezi zadovoljni

– Dugo smo čekali početak radova i nakon ogromnog administrativnog posla, koji je obavljen, danas službeno počinje teći rok kineskim izvođačima – rekao je Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta.

Rok za dovršetak Pelješkog mosta počeo je teći jučer i iznosi 36 mjeseci i 29 dana. Očekuje se da će strojevi i radnici na terenu biti vidljivi za oko mjesec dana. – Koncem kolovoza ili početkom rujna stići će oprema i brodovi s kojih će se raditi pripremni radovi.

Ugovorom je predviđeno da je, s obzirom na promijenjen raster stupova u odnosu na stari projekt, obveza izvođača napraviti istražne radove na mjestima novih. Neke stvari moraju se obaviti s obzirom na to da je došlo do promjene projekta i to je predviđeno – pojasnio je Josip Škorić koji nije želio komentirati može li eventualna tužba Bosne i Hercegovine usporiti izgradnju mosta.– Mi smo operativci i radimo na projektu, a to je politička stvar – naglasio je Škorić.

Predstavnici kineske korporacije izrazili su zadovoljstvo jučerašnjim sastankom i uvođenjem u posao.

– Uvedeni smo u posao, sjeli smo s klijentom i sve je u redu, sve teče u skladu s ugovorima koje ćemo i dalje poštovati – rekao je Lu Shengwei, predstavnik kineskog izvođača radova i naglasio kako će projekt biti napravljen na vrijeme i kvalitetno, uz angažiranje lokalnih tvrtki kao što uvijek rade u međunarodnim poslovima.

Na sastanku s izvođačem radova bio je i Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje EU projekata. – Od početka s Hrvatskim cestama radimo na dokumentacijama za nadmetanje i ovo uvođenje u radove je rezultat toga. Također trenutačno radimo i drugu, treću i četvrtu fazu i nadamo se da će za četiri godine sve faze biti realizirane.

Što se tiče financiranja, mi smo isplatili Hrvatskim cestama 312 milijuna kuna predujma da bi se osigurao tok novca – rekao je Tomislav Petric. Ukupna vrijednost projekta je četiri milijarde kuna, a 2,7 milijardi kuna financira Europska unija. Napomenuo je da sve treba biti gotovo do kraja 2022. godine.

Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, odgovorio je na pitanje novinara planira li se i nastavak izgradnje autoceste do Dubrovnika da se to dogovara sa susjednim državama, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.

Uskoro i autocesta

– Nadam se da ćemo se uskoro naći i na otvaranju tih radova – rekao je Tomislav Mihotić. Na novinarsko pitanje o budućim potezima Bosne i Hercegovine što se tiče Pelješkog mosta, rekao je kako ne očekuju poteškoće. – S bosanskohercegovačkim vlastima imamo intenzivne razgovore oko niza problema.

Nikakve posebne tenzije nisu se stvarale oko činjenice da počinjemo gradnju Pelješkog mosta. Jedno je što pišu mediji, a zadnji razgovori vođeni su prije deset do petnaest dana i nitko nije postavljao pitanje o pokretanju radova na Pelješkom mostu – rekao je Tomislav Mihotić.

Iz Sarajeva je, međutim, pristigla drukčija vijest: predsjedatelj Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u ponedjeljak je ocijenio, u izjavi dostavljenoj lokalnim medijima, kako početak gradnje Pelješkog mosta predstavlja “flagrantno kršenje suvereniteta” njegove zemlje te je najavio kako će biti poduzete odgovarajući koraci pred međunarodnim institucijama.

