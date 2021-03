Kinezi ponovno zaustavili natječaj vrijedan dvije milijarde kuna

Kinezi su opet zaustavili natječaj za rekonstrukciju i gradnju drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, vrijedan 2,04 milijarde kuna. Taj je natječaj pokrenut lani 4. rujna, a prvi rok za podnošenje ponuda bio je 3. studenoga 2020. No, dosad je bilo ukupno sedam žalbi na natječajnu dokumentaciju i njezine izmjene, a to je produljilo taj natječaj za više od četiri mjeseca.

Zadnju žalbu podnijela je kineska tvrtka China Railway Eryuan Engineering Group (CREEG), podružnica Zagreb, 10-ak dana prije zadnjeg datuma za podnošenje ponuda 9. ožujka. HŽ Infrastruktura poslala je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) zahtjev za nastavak postupka te nabave unatoč podnesenoj žalbi kineske tvrtke. U HŽI-ju su naveli da je žalba CREEG-a nepravodobna i da Kinezi zlorabe institut žalbe s isključivim ciljem produljenja roka za dostavu ponuda. Naveli su i da su za taj projekt dobili novac iz fondova EU s rokom prihvatljivosti svih izdataka do 31. prosinca 2023. Stoga, upozoravaju, svako daljnje produljenje postupka može uzrokovati raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava što bi moglo imati nepovoljan učinak na cijelo gospodarstvo RH. Tako može nastati šteta koja bi bila i veća od same vrijednosti nabave. A to je jedan od razloga, prema Zakonu o javnoj nabavi, na osnovi kojeg se može dopustiti nastavak nadmetanja unatoč podnesenoj žalbi. No, u DKOM-u su taj zahtjev odbili uz obrazloženje da HŽI nije dokazao to što tvrdi.

Kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja gradi Pelješki most, ovaj natječaj je zaustavila žalbom podnesenom 4. prosinca, koju je DKOM u roku od četiri dana odbacio kao nepravodobnu. Tad se tumačilo da su Kinezi tu žalbu podnijeli kao pritisak na hrvatsku stranu zbog drugog natječaja – za koncesiju na Zagrebačkoj obali u riječkoj luci, gdje su u konzorciju s drugim kineskim tvrtkama dali najbolju ponudu. No, SAD i EU pritiskali su Hrvatsku da ne pusti Kineze u riječku luku, pa je tako potkraj prošle godine taj natječaj i poništen. Stoga se nova kineska žalba za prugu Hrvatski Leskovac – Karlovac može protumačiti i kao neka vrsta osvete za Zagrebačku obalu.

Prvu je žalbu na taj natječaj podnijela tvrtka Beton Lučko, i to deset dana nakon njegove objave. DKOM je obustavio taj postupak jer je Beton Lučko odustao od žalbe, no zbog toga je natječaj bio zaustavljen gotovo mjesec dana. Drugu je žalbu na natječajnu dokumentaciju podnijela tvrtka GIP Pionir 22. listopada. I tu je žalbu DKOM odbacio, i to zato što je bila podnesena izvan zakonski propisanog roka. Odvjetničko društvo Maržić i partneri u ime nekoga od kandidata za taj posao podnijelo je žalbu na sam dan isteka roka za podnošenje žalbe na zadnju izmjenu dokumentacije od 4. prosinca. Ta je žalba odbijena.

Nakon toga žalbe podnose grčki Mytilineos 16. prosinca i talijanski G.C.F. 23. prosinca. Talijanska je žalba odbijena, a grčka je djelomično odbijena, a DKOM je poništio dio izmjene natječajne dokumentacije.