Kekin se dotakla teme mentalnog zdravlja: 'Imamo poražavajuće brojke'

Predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin u četvrtak je na konferenciji za medije govorila o 'krizi mentalnog zdravlja djece i mladih', kaže da je to tema kojom se kao psihijatrica puno bavila, a upitana nije željela komentirati za sutra najavljenu press konferenciju Nikice Jelavića. Napominje da se mentalnim zdravljem djece puno bavila iz aspekta svoje struke, što joj je kao psihijatrici osobito važno.

"Doista imamo poražavajuće brojeve" rekla je ustvrdivši kako se procjenjuje da oko "50 tisuća djece pati od teškoće mentalnog zdravlja". Ocijenila je da infrastruktura za taj problem nije dobra. "Imamo sve skupa 55 dječjih i adolescentskih psihijatara i u privatnom i u javnom sektoru. Imamo izrazito niske brojeve mladih liječnika na specijalizacijama te izrazito malo kreveta za najteže bolesnu djecu i svi su isključivo u Zagrebu i ako imate bolesno, teško bolesno akutno bolesno dijete u Dubrovniku ili u Osijeku ili drugdje morate na koncu konca uvijek ići do Zagreba i to je zaista problem", rekla je Kekin. Kaže kako "izjave koje dolaze iz obrazovnog sustava" upućuju da je "to problem i tamo".

"Nemamo dovoljno psihologa po školama. Želim poslati poruku da moramo kao društvo svi zajedno početi tu temu nametati kao prioritetnu, da moramo naučiti prepoznavati teškoće mentalnog zdravlja da ih moramo naučiti prevenirati, a onda kao društvo osigurati i skrb i liječenje za one kojima je to potrebno", izjavila je Kekin. Dodala je da će, bude li izabrana za predsjednicu RH, inzistirati da to bude prioritetna tema.

Upitana o konferenciji za novinare koju je za sutra, preko odvjetnika Ante Nobila, najavio Nikica Jelavić, na kojoj će, kaže, objaviti materijalne dokaze da je Jelavić 'žrtva stranke Možemo!, njihove predsjedničke kandidatkinje Kekin i nerealnih političkih ambicija', nije željela komentirati. "Ne mislim ga više uopće komentirati", kratko je odgovorila predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin.

GALERIJA Kaos kraj Splita: Snimljen kanader u borbi s jakom burom, udari idu i do 100 km/sat