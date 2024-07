Katarina bacila novorođenu kćer kroz prozor: 'Ubila ju je jer se bojala da će joj majčinstvo uništiti karijeru'

Žena po imenu Katarina Jovanović (28) osuđena je na sedam i pol godina zatvora zbog stravičnog čina - bacila je svoju novorođenu kćer kroz prozor jer se bojala da će joj dijete uništiti karijeru. Dogodilo se to u Lauffenu am Neckaru u Njemačkoj, gdje je Katarina, tajno rađajući kod kuće, iznenada bacila dijete s visine od gotovo četiri metra na beton ispod svojega stana.

Katarina je rodila prije 10 mjeseci, 12. rujna 2023., a kćerkicu je ispustila s prozora stana s visine od gotovo četiri metara. Užasnuti prolaznici su ispod njezina balkona pronašli tijelo malog djeteta s razbijenom lubanjom i pozvali policiju. Katarina je priznala zločin, tvrdeći da nije ni znala da je bila trudna te da je dijete slučajno ispustila iz ruku.

Mother throws newborn daughter out of a window to her death because she thought a child would ruin her career as an executive at Porsche https://t.co/cxuZVTWRp4 pic.twitter.com/ca0fWnIbs1