Kamere uhvatile stravičan sudar dva aviona na pisti, jedan je prepolovljen

Dva transportna vojna zrakoplova uništena su nakon sudara na pisti u sudanskom glavnom gradu Khartoumu.

Antonov 30 i Antonov 32 slijetali su na istu pistu, a njihov sudar uhvatila je nadzorna kamera. Iako su oba pilota pokušali kočiti, za izbjegavanje sudara bilo je prekasno. Jedan od aviona je prepolovljen, a drugi uništen.

Zračna luka u Khartoumu odmah je zatvorena, a vatrogasci su brzo stigli na mjesto nesreće, javlja Khaleej Times.

Još uvijek nema nikakvih informacija o žrtvama.

Sudan Air Force AN 30 & AN 32, both crashed while landing at Khartoum airport ,the airport is closed now pic.twitter.com/xr6pB2Ct2i