Kalinić o srpskom maršu u Prijedoru: Ovo je dokaz da daytonska BiH ne postoji. Je li NATO tigrić od papira?

U trenucima dok je fokus svjetske i europske javnosti sklonjen s Balkana - a trenutno usmjeren događanjima na u frontu u Ukrajini, ratu u Gazi, izraelskom sukobu s Libanonom, izborima u Francuskoj i Velikoj Britaniji te porastu straha od desnice koja jača i na sve jačem osjećaju nesigurnosti građana u Europi, iz Prijedora stižu slike marša srpske vojske ulicama grada, tijekom službene ceremonije obilježavanja 82. Bitke na Kozari. Mladi kadeti i kadetkinje, pobočeni ministrom i državnim tajnikom te porukom šefa entitetske RS Milorada Dodika, koji je na svom Facebooku uz fotografiju marša napisao - 'Konačno', u Prijedor su stigli uz službenu najavu delegacije, dok u Sarajevu raspravljaju tko je srpskoj vojsci dao suglasnost da sudjeluje u manifestaciji na ulicama gdje je u nedavnom ratu, tijekom srpsko-četničke agresije pobijeno više od tri tisuće ljudi.

Burnu reakciju provokacija iz Prijedora izazvala je i u dijelu hrvatske javnosti. Sveučilišni profesor i geopolitički analitičar Pavle Kalinić u razgovoru za Večernji list kazao je da je reakcija suverene Bosne i Hercegovine trebala biti puno oštrija.

"Događaji u Prijedoru su nedopustivi, apsolutno je neprihvatljivo da srpska i ne samo srpska, nego bilo čija vojska maršira ulicom bez suglasnosti Vlade u Sarajevu. Ukoliko suglasnost nije zatražena, a govorimo o suverenoj državi, policija je trebala uhititi sudionike tog događaja. Ukoliko bi oni pružali otpor, bilo koja reakcija suverene države bila bi opravdana."

Anglosaksonska podvala uvijek je fitilj za potencijalno nove sukobe

Reakcija Sarajeva ipak je bila drugačija, ali i zakašnjela. Što znači činjenica da Sarajevo ne kontrolira gotovo polovicu svog teritorija?

"Treba kazati kako je to dokaz da daytonska BiH ne postoji, ali ne samo to, već i kako su potpisi Franje Tuđmana, kao i Alije Izetbegovića na Daytonskom sporazumu bili promašeni. Anglosaksonska podvala uvijek je fitilj za potencijalno nove sukobe. Stvari očito ne funkcioniraju, a nije neuobičajeno da se nestabilnost na našim prostorima pojačava i kao posljedica kulminacije sukoba Zapada i Rusije u ovom dijelu Europe."

Dolazi do podjele u dva bloka i to se slikovito vidi u situaciji u BiH, što to konkretno znači za nas?

"Vidimo što se događa u Crnoj Gori, te ukoliko Washington ne vodi NATO, onda je NATO samo tigrić od papira. Ne smije se zaboraviti da je Crna Gora članica NATO-a, a provokacija Skupštine Crne Gore o genocidu u Jasenovcu prvenstveno je kukavičko jaje Aleksandra Vučića, sve da se zaustavi put Crne Gore prema EU, što je interes tzv. srpskog sveta. Ukoliko se dogode promjene u Americi, a najvjerojatnije će se i dogoditi, Donald Trump će vjerojatno doći opet na vlast i napravit će sve da se s Rusijom dogovori i da se krvavi sukob u Ukrajini zaustavi. S druge strane, strah me je kako će dati odriješene ruke vladi u Izraelu da postupa kako hoće u ratovima u Gazi i Libanonu te u mogućem direktnom sukobu s Iranom."

VEZANE VIJESTI: