Kako je Ukrajina uzvratila udarac Rusiji: Ključno je bilo tajno oružje šefa vojske

Ukrajinci su pažljivo isplanirali presudno premještanje snaga na dio fronte koji je dotad bio nevažan. Rusi, koji su započeli invaziju u veljači 2022., nisu očekivali da će Ukrajina uzvratiti udarac i zauzeti ruski teritorij, što se nije dogodilo još od Drugog svjetskog rata. Da je Moskva bila svjesna tihog dolaska borbenih liječnika u zabačenu regiju i da je ta informacija stigla do Kremlja, Rusija bi se vjerojatno bolje pripremila. Njihova prisustnost sugerirala je da se očekuju žestoke borbe na području gdje nije bilo sukoba više od dvije godine.

"Stigli smo prošlog ponedjeljka. Prostor je bio opremljen dva dana prije toga", rekao je kirurg za The Guardian dok je pušio cigaretu. Nedugo zatim stigle su prve žrtve, a intenzivan rad započeo je ubrzo nakon toga: smiona ukrajinska invazija na Rusiju započela je sljedećeg jutra. Otada njihov rad gotovo nije prestajao. "Imamo samo nekoliko sati odmora dnevno", dodao je drugi liječnik.

Lokalne civilne vlasti, u međuvremenu, nisu imale pojma o operaciji. Guverner ukrajinske regije Sumi Volodimir Artiuk rekao je da je saznao za akciju "u isto vrijeme kao i svi drugi" te je izdao naredbu za evakuaciju 7.000 ljudi koji žive u području između pet i 10 kilometara od granice. Iako su mnogi civili primijetili vojnu prisutnost i donosili vojnicima hranu, tek su shvatili razlog kada su sela bila izložena intenzivnom bombardiranju odmah nakon početka napada.

Halina Denina, 63-godišnjakinja iz Khrapivshchyne, jednog od sela na glavnom putu od Sumija prema Rusiji, rekla je da je granatiranje bilo "stvarno, stvarno glasno" i da je trgovina njezine kćeri "potpuno uništena". Govoreći u izbjegličkom centru u Sumiju, izjavila je da stanovnicima nije bilo teško odlučiti se za evakuaciju, za razliku od istočnog Donbasa, gdje neki proruski stanovnici odlučuju ostati unatoč opasnostima.

Tajnost je bila ključna za ovaj napad, što je tipično za operacije koje planira novoimenovani zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga, general-pukovnik Oleksandr Sirski, kojeg je Volodimir Zelenski imenovao u veljači, nakon što je general Valerij Zalužnji preuzeo odgovornost za prošloljetnu neuspjelu protuofenzivu.

Nije bila samo riječ o iznenađenju, što su istaknuli vojnici uključeni u napad, već i o udaru na nepredvidivoj osi, otvaranju novog fronta daleko od glavne bojišnice na istoku, gdje Rusija neumorno napreduje prema gradu Pokrovsk. Sirski je pokušao nešto slično u jesen 2022. godine kada je zapovijedao uspješnim munjevitim napadom u regiji Harkiv.

Koristeći dronove i satelitske snimke za izviđanje, Sirski je pažljivo mapirao teritorij i neprijateljske položaje. Iako je Ukrajina više puta neuspješno pokušavala probiti ruske utvrđene linije između lipnja i rujna 2023., Sirski je prepoznao da su obrane u regiji Kursk minimalne, s granicom označenom samo dvostrukom bodljikavom žicom preko otvorenih polja. Plan se oslanjao na uporabu tenkova i brže oklopne jedinice, označene bijelim trokutima, kako bi se što brže probili kroz granicu, sve dok ne naiđu na ozbiljniji otpor. Ruski vojni bloger, Ribar, sažimajući ovu strategiju, rekao je: "Dok jedna trećina oklopnih vozila zadržava neprijateljske snage, ostali ih zaobilaze ulaskom u obližnja naselja i organiziranjem zasjeda."

Zapadna oklopna vozila, poput američkih Striker transportera, njemačkih vozila Marder i britanskih tenkova Challenger 2, odigrala su ključnu ulogu u napadu. Iako postoje dokazi o korištenju američkih raketnih sustava HIMARS, nije zabilježena uporaba anglo-francuskih projektila Storm Shadow, jer su predugog dometa za ciljeve unutar Rusije. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je napad započeo u osam sati ujutro, 6. kolovoza, kada je oko 300 ukrajinskih vojnika prešlo granicu, s plavim trakama oko podlaktica radi prepoznavanja. Nekoliko desetaka ruskih graničara, uključujući mlade ročnike, brzo su upali u zasjedu. Dronovi su snimili video koji prikazuje nekoliko desetaka ruskih vojnika kako se predaju u i oko kontrolnog punkta.

Oklopna vozila jurila su cestom prema zapadnim rubovima grada Sudža, oko 10 kilometara od prve linije, prema izvještajima ruskih vojnih blogera. Do trećeg dana stigli su do predgrađa sela Korenevo, oko 20 kilometara unutar granice, te su pokušali proširiti kontrolu dalje od cesta koje vode od Sudže – što je bio njihov najuspješniji napad u ovom upadu do sada.

Između četvrtka navečer i petka ujutro prošlog tjedna ukrajinske snage uništile su ruski konvoj na autocesti 40 kilometara unutar granice, u napadu čija je preciznost sugerirala uporabu raketnih sustava HIMARS. Vjerojatno su deseci ruskih vojnika poginuli u ovoj zasjedi, što je pokazalo veliku razliku između ukrajinske agilnosti i ruske tromosti. Iako su pripreme bile temeljite, uspjeh upada u Kursk vjerojatno je nadmašio očekivanja Kijeva. Na to ukazuje činjenica da su Zelenski i drugi visoki dužnosnici formalno priznali operaciju tek za vikend – dok je Rusija izvještavala o napadu od samog početka. Tek sredinom tjedna počeli su svakodnevno izvještavati o situaciji, kada je postalo jasno da se napad nastavlja.

Sirski je u četvrtak rekao Zelenskom, u videozapisu koji je objavio ukrajinski predsjednik, da su ukrajinske snage napredovale do 35 kilometara, ostvarivši između 500 metara i 1,5 kilometara u posljednja 24 sata, u usporedbi s jedan do dva kilometra, koliko su napredovale dan ranije. Predsjednik je potom istaknuo da ova akcija povećava pregovaračku moć Ukrajine. Broj ratnih zarobljenika dostupnih za razmjenu s Rusijom "dodatno je povećan", rekao je, dodajući da je u Rusiji zarobljeno oko 4.000 Ukrajinaca.

Tjedan i pol nakon početka upad je uglavnom popularan među ukrajinskom javnošću, ali ne i među svim vojnicima, koji su zabrinuti zbog rizika i brzo pogoršavajuće situacije na istočnom frontu, gdje ruske snage ubrzano napreduju prema cestovnom i željezničkom čvorištu Pokrovsk. Dužnosnici u Pokrovsku rekli su da je prva linija "samo nešto više od 10 kilometara od rubova grada", što je dobitak od pet kilometara u tjedan dana.

Vladimir Putin, u međuvremenu, obećao je "odgovarajući odgovor", iako stalna predaja i gubitak teritorija pokazuju da Kremlj još nije uspio formulirati učinkovit protunapad. Oko 200.000 ruskih civila dosad je moralo biti evakuirano iz svojih domova, a moguće je da će Moskva morati povući više snaga iz 500.000 vojnika trenutno raspoređenih u Ukrajini kako bi pokušali zadati odlučujući udarac.

Na kraju to bi moglo ići u korist Ukrajine, rekao je potpukovnik Bohdan Krotevič, načelnik stožera ukrajinske Azovske brigade, koja se bori na istočnom frontu. "Operacija u Kursku je vrlo dobra i hrabra ideja", rekao je. "Ali drugi problemi na bojištu nisu nestali. Ovisi o tome koliko dugo možemo držati liniju fronte u Kursku. Ako to potraje, mislim da će Rusi početi prebacivati svoje rezervne jedinice iz Pokrovska u Kursk." Kako se ukrajinski upad u Kursk nastavlja, ulozi rastu za obje strane.

