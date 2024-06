Kako će na živote ljudi utjecati glavni trendovi u personaliziranoj medicini?

Više od 6000 znanstvenika i 800 pozvanih predavača, uključujući 10 dobitnika Nobelove nagrade, iz više od 78 država svijeta. Impresivne su to brojke koje je u zadnja gotovo tri desetljeća koliko se održava prikupila ISABS konferencija, jedan od najpoznatijih hrvatskih "znanstvenih brendova", ali i svjetskih iz područja personalizirane medicine te kliničke, forenzičke i antropološke genetike, a čije se 13. izdanje održava ovog tjedna u Splitu.

Emisija s nobelovcima

13th ISABS Conference on Applied Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine organiziraju Međunarodno društvo primijenjenih bioloških znanosti (ISABS), Specijalna bolnica "Sv. Katarina" i Klinika Mayo, vodeća zdravstvena institucija u Sjedinjenim Američkim Državama, a prvo je izdanje konferencije održano sada već davne 1997. godine u Dubrovniku. ISABS od tada redovito Hrvatsku stavlja u središte znanstvene pozornosti te svakih nekoliko godina na Jadran dovodi neke od najvećih znanstvenih imena na svijetu. Ovogodišnje je izdanje svečano otvoreno u ponedjeljak, a traje sve do sutra.

– Ovaj događaj na najbolji mogući način prikazuje golemi potencijal hrvatske znanosti putem suradnje s vodećim svjetskim institucijama poput Klinike Mayo. Ovime Hrvatsku pozicioniramo na sve svjetske znanstvene mape – rekao je na otvorenju konferencije predsjednik i osnivač ISABS-a, prof. Dragan Primorac, koji je istaknuo da ulazimo u novu eru molekularnog profiliranja pacijenata. Međunarodnu važnost kongresa i njegov izniman multidisciplinarni karakter istaknuo je pak prof. dr. Stanimir Vuk-Pavlović, jedan od osnivača ISABS-a i direktor ovogodišnjeg znanstvenog programa koji obiluje važnim temama poput novosti iz svijeta primijenjene genetike, forenzičke genetike, regenerativne medicine, imunoterapije, personalizirane medicine...

Tako je na samom otvaranju konferencije prof. dr. sc. Manfred Kayser održao izlaganje o 20 godina razvoja forenzičke znanosti te je predstavio neke od složenih, no iznimno zanimljivih slučajeva identifikacije pojedinaca na temelju DNA, kao i modele predikcije boje kose i očiju na temelju bioloških biljega. Jedno od najistaknutijih predavanja tijekom prvog dana konferencije svakako je ono najpoznatijeg američkog forenzičkog stručnjaka, prof. Henryja Leeja, koji je pak govorio o sudskim dokazima. Vrhunac kongresnih događanja svakako su predavanja tri nobelovca, sir Richarda Robertsa, prof. dr. Gregga Semenze i prof. dr. Svantea Pääba, koji su jučer sudjelovali u već tradicionalnoj emisiji "Nobel Spirit".

Svečanom otvorenju konferencije u ponedjeljak nazočili su i brojni uglednici iz akademskog, znanstvenog i javnog života, kao i čelni ljudi najvažnijih svjetskih udruženja i institucija iz područja genetike, personalizirane i regenerativne medicine te su se složili kako je ISABS konferencija iznimno važna u globalnom pozicioniranju Hrvatske u području znanosti, inovacija i konkurentnosti gospodarstva.

Više od lijepe zemlje

ISABS se, naime, održava u suradnji s Američkom akademijom za forenzičke znanosti (AAFS) te uz potporu Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za humanu genetiku (HDHG) i Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu, Sveučilišta u Splitu i Instituta za antropologiju.

– Ovakvi su događaji od iznimne važnosti jer pokazuju da Hrvatska nije samo lijepa zemlja, nego da je i zemlja znanja – rekao je pak novi ministar turizma Tonči Glavina na otvorenju te istaknuo za primjer neke od najvećih umova Republike Hrvatske poput Nikole Tesle i Ruđera Boškovića, koji su promijenili svjetsku znanost.