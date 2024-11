Kakav će biti zadnji dan studenoga: Na Jadranu poprilično vjetrovito, ponegdje se očekuje i snijeg

Dijelove Hrvatske danas će počastiti snježne pahulje, ali većina zemlje ostaje ipak pri nešto višim temperaturama nego što bi bilo očekivano za ovo doba godine. Naime, čini se kako će prema trenutačnim prognozama, sjever Europe ove će zime vjerojatno biti hladniji od prosjeka, dok će jug, uključujući Hrvatsku, biti topliji, uz povećan broj hladnih prodora u odnosu na prošlu godinu. Prosinac će započeti s uobičajenim temperaturama, dok se u drugoj polovini mjeseca očekuje zatopljenje.

Danas nas, dakle, u unutrašnjosti očekuje umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj lokalno kiša te posebice u višim predjelima mogući su susnježica i snijeg. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana, a ponajprije je gorju moguć i tanji snježni pokrivač. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 9 stupnjeva Celzijusa.

Na Jadranu se pak očekuje djelomice sunčano i većinom suho, ali nemojte da vas sunce zavara jer bit će vrlo vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju s olujnim udarima. Puhat će bura i tramontana s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima. Očekuje se temperatura između 9 i 14 °C.

A sutra će pak, najavljuje DHMZ, na kopnu biti promjenljivo, ali i pretežno oblačno, lokalno uz slabu oborinu. U noći i ujutro malo kiše moguće je na krajnjem jugu, a u Gorskoj Hrvatskoj povremeno oborina na granici kiše i snijega, koja se ponegdje može smrzavati na tlu. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, u višem gorju i jak. Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim i orkanskim udarima postupno slabjeti. Temperature nešto niže nego danas, od 0 do 5, a na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna kretat će se od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15 °C.