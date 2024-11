Sve oči uprte su u sedam 'swing' država: Evo kada bi se najranije mogao saznati pobjednik

Diljem Amerike broje se glasovi. Dok u nekim državama birači još čekaju u redu kako bi dali svoj glas na izborima, u drugima se već predviđa pobjeda Donalda Trumpa ili Kamale Harris. Sve oči uprte su u sedam saveznih država koje se nazivaju "swing" države. Naime, većina država na svakim izborima glasa za istu političku stranku, a u "swing" državama svaki bi kandidat mogao pobijediti. Te države su Nevada, Arizona, Sjeverna Karolina, Georgia, Wisconsin, Michigan i Pennsylvania.

Rezultati izbora u SAD-u objavljuju se za državu po državu. One države koji imaju više stanovnika nose više elektorskih glasova. Postoji ukupno 538 glasova, a sljedeći predsjednik bit će kandidat koji dobije 270 ili više. Prva biračka mjesta zatvorena su u ponoć po hrvatskom vremenu, a posljednja će se zatvoriti u 7 sati. U nekim predsjedničkim utrkama, pobjednik je proglašen već nekoliko sati nakon zatvaranja zadnjih birališta. Ovoga puta, tijesna utrka u mnogim državama mogla bi zakomplicirati i usporiti brzinu projekcija pobjednika.

Tijesne pobjede mogle bi značiti i ponovno prebrojavanje glasova, navodi BBC te dodaje kako bi, primjerice, u Pennsylvaniji ponovno prebrojavanje bilo potrebno ako postoji razlika od pola postotnog boda između glasova danih za pobjednika i gubitnika. S druge strane, prebrojavanje glasova ubrzano je u nekim područjima, uključujući "swing" državu Michigan, a manje je glasova poslano poštom nego na prošlim izborima koji su bili tijekom pandemije koronavirusa.

U Pennsylvaniji je zasad prebrojano 19 posto glasova, a Harris je u prednosti sa 60,2 posto podrške. Trump trenutno ima 38,9 posto. U Georgiji je situacija obrnuta, prema 71 posto glasova. Naime, Trump je u prednosti s 52,6 posto podrške, dok Harris ima 46,8 posto. U Sjevernoj Karolini, nakon 40 posto prebrojanih glasova, Trump ima 51,9 posto, a Harris 47 posto. U Wisconsinu je trenutno prebrojan tek jedan posto glasova, a prema njima Trump ima 62,3 posto, a Harris 36,5 posto podrške. Michigan je prebrojao deset posto glasova. Prema njima, Harris ima 52,3 posto, a Trump 45,8 posto. Prvi rezultati za Nevadu i Arizonu, preostale "swing" države, još uvijek se čekaju.

Brojanje glasova u Nevadi moglo bi trajati danima s obzirom na to da država, kako navodi BBC, do 9. studenoga prihvaća listiće poslane poštom, pod uvjetom da su poslani na dan izbora. Što se tiče Arizone, prvi bi rezultati mogli stići oko 4 sata po hrvatskom vremenu. Prebrojavanje glasačkih listića dostavljenih poštom moglo bi potrajati i do 13 dana. U tijesnoj utrci, rezultati prijevremenih glasovanja nisu nužno najbolji pokazatelj tko će na kraju pobijediti. Godine 2020., Trump je u izbornoj noći vodio u nekim ključnim državama, ali ga je Biden pretekao kada su prebrojani glasački listići poslani poštom.

Na izborima 2020. godine, Joe Biden proglašen je pobjednikom četiri dana nakon izbora. Na drugim nedavnim izborima birači su čekali mnogo kraće. Godine 2016., Trump je proglašen pobjednikom malo prije 9 sati po našem vremenu, svega nekoliko sati nakon zatvaranja birališta.

Moguće je da dvoje kandidata ima isti broj elektorskih glasova - svaki po 269. U toj situaciji, članovi Zastupničkog doma glasali bi za izbor predsjednika u procesu poznatom kao uvjetni izbori. U međuvremenu, Senat bi glasao za potpredsjednika. To se, naime, nije dogodilo oko 200 godina. Novoizabrani predsjednik započet će svoj mandat nakon što bude inauguriran u ponedjeljak, 20. siječnja 2025. godine. Bit će to 60. predsjednička inauguracija u povijesti SAD-a.

