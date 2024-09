Predsjednički kandidat: Hrvatska je u istoj opasnosti kao kad se formirala Jugoslavija

Tomislav Jonjić, kandidat za predsjednika Republike Hrvatske gostovao je u studiju Večernjeg lista, a s njim je razgovarala Iva Boban Valečić. Prvo je upitan o izjavi čelnika Domovinskog Pokreta Ivana Penave koji je rekao kako je jedini ozbiljni kandidat od centra prema desno Dragan Primorac te da će ga oni zato podržati.

- Ja sam kandidaturu najavio na naslovnici Hrvatskoga tjednika 23. svibnja. Tad je rođendan Ante Starčević, čovjeka kojeg nazivamo ocem domovine. To je list koji čita većina ljudi koji bi odgovarao predodžbi o desnici i prema tome svi politički akteri koji su meni mogli dati potporu su bili upućeni u tu kandidaturu. Svi su oni znali i razgovarali o tome. Sve te stranke su razmišljale o potpori meni, no zašto su se odlučili drugačije, to je njihova unutarnja stvar, to je legitimno pravo svake stranke. Ja se obraćam biračima, ne obraćam se strankama. Ne mislim da je gospodin Primorac taj koji može pobijediti Zorana Milanovića kao vjerojatnog predstavnika ljevice u drugom krugu zato što Primorac, koji je simpatičan čovjek i radoholičar, ne odgovara predodžbama ni željama velikog broja članova HDZ-a, a kamoli onih koji su orijentirani desnije od njega. On nema ni program. On se pojavljuje kako roni, diže utege, međutim mi se ovdje ne pripremamo za Olimpijske igre nego se pripremamo za preuzimanje važne uloge u hrvatskom političkom i društvenom životu. Sav program gospodina Primorca se svodi na to da će biti pristojan, da će poštivati Ustav i da će sva svoja međunarodna poznanstva staviti u funkciju Hrvatske. Postavlja se pitanje zašto ih sad već ne stavi u funkciju Hrvatske. Problem je da će se gospodin Primorac, ako bude izabran, pretvoriti u lutka Andreja Plenkovića koji nema vlastitih političkih pogleda i vlastite vizije - kazao je Jonjić.

Na pitanje je li razočaran što Domovinski pokret nije stao iza njega i očekuje li da će neka druga stranka stati, odgovara: - Naravno da će biti stranaka koje će stati iza mene, to su manje stranke. Nisam razočaran, Domovinski pokret je u prethodnim tjednima prolazio kroz turbulentno razdoblje i potpuno je logično da u tom previranju te frakcije moraju tražiti svoje rješenje i afirmaciju i da je prividna žrtva izostanak potpore meni. Uvjeren sam da će veliki dio birača Domovinskog pokreta, dio birača HDZ-a i svi ovi koji su desnije, a to su birači Hrvatske stranke prava, birači Hrvatskih suverenista, da će me poduprijeti. Zbog toga će za dan-dva biti objavljena potpora širokog kruga meni, takvu potporu nije uživao nitko poslije doktora Franje Tuđmana - kaže.

- Kandidaturu sam najavio i pozvao sve koji žele da me podupru. Svi koji to žele, imat će priliku. Ja se obraćam članstvu, simpatizerima, hrvatskim građanima, Hrvaticama i Hrvatima. O njihovom glasu ne odlučuju stranačke oligarhije. Optimističan sam i uvjeren u uspjeh na ovim izborima - ističe.

Osim Vas i Primorca, od centra na desno će svoju šansu tražiti i Marija Selak Raspudić. Mislite li za nju da je autentični kandidat?

- Ne mislim da je autentični kandidat desnoga biračkog tijela, a o tome jasno govori potpora koju ona doživljava u mainstream medijima. Nema nijednoga primjera u zadnjih 25 godina da je netko doživio takvu medijsku promociju. Bilo je i drugih saborskih zastupnika koji su se natjecali za predsjednika pa nisu doživljavali takvu medijsku pozornost. Ne bih htio biti nepristojan, ali nemam nikakve dvojbe da ću je ja u ovom biračkom tijelu nadjačati - rekao je Jonjić. Priznaje da se u Hrvatskoj puno toga napravilo, no ne smatra da Hrvatska ide u dobrom smjeru.

- Generalni smjer u ideološkom planu je da se hrvatski narod i hrvatska država rashrvaćuje, gubi supstancijalni hrvatski sadržaj. Hrvatske vrijednosti i vrijednosti koje baštinimo stoljećima, rastaču se. Istanbulskom konvencijom i uvođenjem woke ideologije na svakom koraku uništava se kršćanski sadržaj u kojem živimo barem 1300 godina. Na svakom koraku vidite da se hrvatski listovi gase, neki drugi listovi dobivaju silne subvencije kojima promiču protuhrvatsku propagandu. To je nešto što smo vidjeli najkasnije u Matoševo doba, na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće kada je stvarana predodžba među kulturnim radnicima da je potrebno stvarati jezičnu sintezu s braćom na jugoistoku i to je dovelo do stvaranja prve Jugoslavije. Mislim da je Hrvatska u istoj opasnosti kao kad se formirala Jugoslavija, ta se Jugoslavija ne bi formirala na način na koji je postojala, nego bi se formirala u drugom obliku. Nemojmo zatvarati oči, na hrvatskim nacionalnim televizijama se promiču programi, jezici, kulture koji nisu hrvatske. Misliti da je to slučajno, ja nisam spreman - kaže Jonjić. Smatra kako Plenkoviću odgovara da na Pantovčaku ostane Zoran Milanović.

- Plenković ima jasnu računicu da na Pantovčaku ostane Zoran Milanović. Sve je to igrokaz kojemu smo mi izloženi i pred kojim nismo spremni postaviti pitanja koja se nameću - kazao je.