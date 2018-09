Jokić: Neću ići u Beograd zbog Vučićeve izjave

Boris Jokić odbio je gostovanje na regionalnoj gospodarskoj konferenciji “The Western Balkans in 2030 – Visions. Wishes. Realities”, odnosno “Zapadni Balkan 2030. – Vizije. Želje. Realnosti”, koja se trebala održati u Beogradu od 26. do 28. rujna.

Tamo je Jokić trebao biti moderatorom diskusije o odljevu mozgova pod nazivom From brain drain to brain gain -– Vision or reality? No, nekadašnji je voditelj kurikularne reforme hrvatskog školstva poziv na događaj najprije prihvatio pa odbio. I to nakon što je doznao da će gost konferencije biti i srbijanski predesjednik Aleksandar Vučić. U elektroničkoj pošti koju je poslao organizatoru, Njemačko-srpskoj privrednoj komori, Jokić je naveo kako događaj nalazi i zanimljivim i relevantnim, no da je odlučio povući svoj pristanak.

“Razlog je za povlačenje pristanka sudjelovanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na konferenciji. U priopćavanju ove odluke želim naglasiti kako potpuno poštujem demokratski izabrane lidere bilo koje suverene nacije te razumijem vašu želju da u događaj uvrstite najviše dužnosnike. Ova moja osobna odluka donesena je u svjetlu nedavnih izjava predsjednika Vučića u kojima uspoređuje Hrvate s nacistima, a Hrvatsku s nacističkom Njemačkom. Prema mojem mišljenju, te su izjave i sramotne i pogrešne te ne pridonose ni na koji način dijalogu kao ni prilikama za suradnju u regiji”, napisao je Boris Jokić u svojem dopisu organizatorima beogradske konferencije navodeći kako se današnja Hrvatska, kao i većina europskih zemalja, suočava s nekim izazovima, ali kako velika većina njezinih stanovnika stoji iza principa zapadne demokracije i promovira ljudska prava.

“Oni koji poznaju moj rad i koji me poznaju osobno znaju da bih donio istu odluku kada bi se ista retorika začula i od izabranih predstavnika Hrvatske o Srbima i Srbiji. Doista, takve izjave jedan su od glavnih uzroka odljeva mozgova i manjka svijetle budućnosti za mlade u regiji”, naveo je Jokić te istaknuo da je njegova odluka da ne predstavlja svoj rad u prisutnosti onih čija se retorika temelji na stigmatiziranju cijelih naroda i čije izjave potiču na podjele, ratno huškanje i mržnju čvrsta. I to bez obzira na to dolaze li takve rečenice od osoba iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te bez obzira na njihov položaj u društvu tih država.