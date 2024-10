Kotromanović: Nevjerojatno mi je da Sjeverna Koreja pošalje svojih 10-15.000 vojnika da ratuje na prvoj crti u Ukrajini, ali...

U nedavnom obraćanju parlamentu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na alarmantnu situaciju vezanu za Sjevernu Koreju, ističući da je ta zemlja postala de facto sudionik rata u Ukrajini na strani Rusije. Zelenski je naglasio da su ukrajinske obavještajne službe potvrdile tvrdnje o opskrbi Rusije oružjem i ljudstvom iz Pjongjanga.

"To su radnici za ruske tvornice kako bi se nadomjestilo Ruse ubijene u ratu. I ljudstvo za rusku vojsku. Zapravo, to predstavlja sudjelovanje druge zemlje u ratu protiv Ukrajine na strani Rusije", kazao je Zelenski. Kremlj je, pak, odbacio optužbe da Sjeverna Koreja šalje svoje državljane kao "lažne vijesti".

Moskva i Pjongjang poriču kupoprodaju oružja, no rekli su da će ojačati vojne veze, što bi moglo uključivati zajedničke vježbe. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha je rekao da bi saveznici Kijeva trebali čvrsto odgovoriti, uključujući uvođenjem novih sankcija i daljnjom izolacijom Pjongjanga, koji se približio Rusiji od invazije Moskve na Ukrajinu u veljači 2022. "Ovo je ogromna prijetnja od daljnje eskalacije. Približavamo se novoj fazi, novim stvarnostima rata", kazao je na tiskovnoj konferenciji u crnomorskom gradu Odesi.

Te je spekulacije za Večernji list komentirao i vojni stručnjak i bivši hrvatski ministar obrane Ante Kotromanović, rekavši da su ukrajinske obavještajne službe zabilježile informacije o obuci desetaka tisuća vojnika iz Sjeverne Koreje na istoku Rusije, a koji bi se slali u rat na području Kurska.

"Mi znamo da oni imaju potpisan vojni sporazum i da u kontinuitetu daju potporu jedni drugima. Vidjeli smo zadnje dvije godine i da je Sjeverna Koreja isporučila niz različitih tipova streljiva Rusiji i da su uskakali kada je god to trebalo", podsjetio je Kotromanović, ističući, ipak, da mu nije vjerojatno da "Sjeverna Koreja pošalje svojih 10-15.000 vojnika da ratuje na prvoj crti".

"Međutim, s obzirom na to da znamo koliko je ovaj lik [op. a. sjevernokorejski vođa Kim Jong-un] lud i kakav je to sustav u Sjevernoj Koreji, ne bi me to ni čudilo. To bi onda značilo direktno uključenje u rat u Ukrajini, što do sada nismo vidjeli na takav način, ni sa strane Zapada ni s istoka", nastavio je.

Inače, vojni analitičar je u razgovoru za Večernji TV komentirao i Zelenskijev "plan pobjede", uvodno ističući razlike između izjava čelnika NATO-a Marka Ruttea i ukrajinskog predsjednika. "Vidjeli smo da se glavni tajnik NATO-a u mnogočemu ne slaže s njegovim planom za pobjedu, kako je on to nazvao", podsjetio je bivši ministar obrane.

Također, upozorio je da trenutne poteškoće ukrajinske vojske zahtijevaju drugačiji pristup. "Ne znam kako bi u budućnosti onda uopće izgledali Europa i svijet. Naravno, to su pozicije Zelenskog, ali mislim da samo jedna osoba u ovome trenutku može zaustaviti rat, a to je diktator Vladimir Putin. Jednostavno, nema druge osobe na svijetu koja može zaustaviti rat. On je taj koji je krenuo s agresijom i on je taj koju je, s obzirom na snagu Rusije i sposobnosti koje imaju, može zaustaviti", kaže Kotromanović. "Međutim, to mu nije interes. Oni žele ostvariti neke svoje ciljeve i mi ćemo vjerojatno i dalje nastaviti gledati ovaj sukob koji traje već skoro više od dvije godine", nastavio je. Što je Kotromanović još kazao o ratu u Ukrajini, pogledajte u videu Večernji TV-a.

