Je li Sjeverna Koreja sada dio krvavog rata: Postoje prepreke za vojnu suradnju, ali Jong-un i Putin imaju zajednički interes

Ruska vojska formira postrojbu od oko 3000 Sjevernokorejaca, rekao je izvor ukrajinske vojne obavještajne službe za BBC, u najnovijem izvješću koje sugerira da Pjongjang formira bliski vojni savez s Kremljom. Do sada BBC još nije vidio nikakve znakove formiranja tako velike jedinice na ruskom Dalekom istoku, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je izvješća o umiješanosti Sjeverne Koreje. "Ovo nije samo britanska obavještajna služba, to je također i američka obavještajna služba. Oni to stalno izvještavaju, ali ne daju nikakve dokaze", rekao je.

Nema sumnje da su Moskva i Pjongjang produbili svoju razinu suradnje posljednjih mjeseci. Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un poslao je Vladimiru Putinu rođendansku poruku prošlog tjedna nazivajući ga svojim "najbližim suborcem". Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govorio je o mogućem pridruživanju Sjeverne Koreje ratu, a ministar obrane Južne Koreje rekao je ovog mjeseca da je vjerojatnost raspoređivanja Sjeverne Koreje u Ukrajini "iznimno visoka".

Najveći znak pitanja odnosi se na broj uključenih vojnika. Vojni izvor u Dalekom Istoku Rusije potvrdio je BBC-ju da je "nekoliko Sjevernokoreanaca stiglo" i da su raspoređeni na jednoj od vojnih baza blizu Usurijska, sjeverno od Vladivostoka. No, izvor je odbio dati točan broj, osim što je rekao da su "apsolutno daleko od 3.000".

Vojni stručnjaci rekli su za BBC da sumnjaju da jedinice ruske vojske mogu uspješno uključiti tisuće sjevernokorejskih vojnika. "U početku nije bilo tako lako uključiti stotine ruskih zatvorenika – a svi su ti momci govorili ruski", rekao je za BBC jedan analitičar. Čak i ako bi Sjeverna Koreja poslala 3.000 vojnika, to ne bi predstavljalo veliki broj u kontekstu borbenih operacija na terenu. Ipak, Sjedinjene Američke Države su jednako zabrinute kao i Ukrajina zbog mogućeg utjecaja takvog raspoređivanja na situaciju u ratu. "To bi predstavljalo značajno povećanje njihove suradnje", rekao je glasnogovornik State Departmenta SAD-a Matthew Miller, koji to vidi kao "novu razinu očaja Rusije" usred gubitaka na bojištu.

Sve je više dokaza da Sjeverna Koreja opskrbljuje Rusiju streljivom, a nedavno je pronalazak projektila u ukrajinskoj regiji Poltava dodatno potvrdio tu sumnju. Izvješća o minama i granatama isporučenim iz Pjongjanga datiraju čak od prosinca 2023., a objavljivana su u Telegram chatovima koji uključuju ruske vojne zajednice. Ruski vojnici stacionirani u Ukrajini često se žale na nisku kvalitetu streljiva, uz alarmantne tvrdnje da su deseci vojnika ozlijeđeni uslijed njegova neadekvatnog standarda.

Kijev sumnja da se jedinica sjevernokorejskih vojnika priprema u regiji Ulan-Ude blizu mongolske granice prije raspoređivanja u rusku pokrajinu Kursk, u koju su ukrajinske snage upale još u kolovozu. "Mogli bi čuvati neke dijelove rusko-ukrajinske granice, što bi oslobodilo ruske jedinice za borbe drugdje", rekao je Valerij Rjabik, urednik ukrajinske publikacije Defense Express. "Isključio bih mogućnost da se te jedinice odmah pojave na prvoj crti."

Iako Sjeverna Koreja ima oko 1,28 milijuna aktivnih vojnika, njezinoj vojsci nedostaje recentnog iskustva u borbenim operacijama, za razliku od ruske vojske. Pjongjang se oslanjao na stari sovjetski model u organizaciji svojih oružanih snaga, no ostaje nejasno kako bi se njegova glavna snaga motoriziranih pješačkih jedinica mogla integrirati u rat u Ukrajini.

Uz to, postoje očite jezične barijere i nepoznavanje ruskih vojnih sustava, što bi dodatno zakompliciralo bilo kakvu borbenu suradnju. Iako sudjelovanje sjevernokorejske vojske u ovom velikom ruskom ratu nije isključeno, stručnjaci ih više prepoznaju po inženjerskim i građevinskim sposobnostima, a ne po borbenim vještinama.

Obje strane, međutim, dijele zajedničke interese. Pjongjang traži novac i tehnologiju, dok Moskva treba vojnike i streljivo. "Pjongjang bi mogao biti dobro plaćen, a možda bi i dobio pristup ruskoj vojnoj tehnologiji, koju Moskva inače ne bi bila voljna prenijeti Sjevernoj Koreji", ističe Andrej Lankov, direktor Korea Risk Group. "To bi također pružilo njihovim vojnicima priliku za stvarno borbeno iskustvo, ali nosi i rizik izlaganja Sjevernokorejaca životu na Zapadu, koji je znatno prosperitetnije mjesto."

Putin hitno treba nadoknaditi značajne gubitke koji su se akumulirali tijekom više od dvije i pol godine rata. Valerij Akimenko iz britanskog Centra za istraživanje sukoba vjeruje da bi raspoređivanje Sjevernokorejaca pomoglo ruskom čelniku da se nosi s prethodnim krugom obvezne mobilizacije koji nije prošao dobro. "On misli da je to briljantna ideja – budući da su ruski redovi prorijeđeni zbog rata u Ukrajini, zašto ne dopustiti Sjevernoj Koreji da sudjeluje u borbama?"

Predsjednik Zelenski očito je zabrinut kako bi se ovaj neprijateljski savez mogao razvijati. Do sada nije bilo zapadnjačkih vojnika na terenu u Ukrajini zbog straha od eskalacije sukoba. Međutim, ako se potvrde izvješća o stotinama Sjevernokorejaca koji se pripremaju za raspoređivanje, čini se da bi ideja o stranim snagama na terenu u ovom ratu manje zabrinjavala Vladimira Putina.

