Jesu li direktori ogledalo vrijednosti u koje vjerujemo kao potrošači?

Takvi lideri doista postoje – ne samo na globalnoj sceni, već i na domaćem tržištu. Oni stoje iza nekih od najuspješnijih brendova, a njihov pristup poslu, inovativne strategije i hrabrost u odlučivanju pravi su pokretači promjena u poslovnom svijetu.

Kako izgledaju procesi donošenja odluka, što znači zauzeti se za ideju ili strategiju pred upravom, ali i kako se gradi odnos povjerenja između odjela unutar kompanije, bile su teme panela From Boardroom to Brandroom: Branding Powered by CEO. U vremenu kada je brendiranje postalo osnovni alat za izgradnju poslovnog uspjeha, konferencije poput Brands and Trends podsjećaju nas na snagu inovacija, timske suradnje i vizije koja nadilazi standardne poslovne okvire.

12.12..2024., Zagreb - Konferencija "Brands&Trends" u hotelu Zonar. Panel: From boardroom to brandroom - Branding powered by CEO. Panelisti: Dora Strezova-Nikolova, glavna direktorica Coca-Cola HBC Adria, Maud Meijboom - van Well, predsjednica Uprave HEINEKENA Hrvatska. Moderator: Damjan Rudez, bivsi NBA igrac, direktor Sunset Sport Festivala. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svoja iskustva i tajne iz prve ruke podijelili su Damjan Rudež, bivši NBA igrač i sadašnji direktor Sunset Sport Festivala, Dora Strezova-Nikolova, glavna direktorica Coca-Cola HBC Adria, te Maud Meijboom-van Wel, predsjednica Uprave Heinekena Hrvatska. Panel je ponudio jedinstvenu perspektivu o tome kako lideri iz različitih industrija kroje strategije koje ne samo da odgovaraju potrebama tržišta, već istodobno jačaju identitet svojih brendova.

Važnost povezivanja s timom

Dora Strezova-Nikolova otkrila je kako povezivanje i suradnja s vlastitim timom mogu dovesti do boljeg razumijevanja potreba potrošača.

– Naš je posao stvoriti odličan odnos s kupcima i osmisliti strategije. Posao na vodećim pozicijama može biti itekako složen, ali i lijep. Bitno je slušati što tržište traži, no također biti svjestan da nitko ne može posao obaviti sam, iako je upravo on glavni u tvrtki. Srećom, imamo fantastične timove, ljude oko nas koji su odlični u tome što rade – istaknula je Dora Strezova-Nikolova.

Njezino mišljenje dijelila je i Maud Meijboom-van Wel, dodavši kako brendovi moraju istovremeno biti prilagodljivi i dosljedni.

– Heineken se prodaje u 192 zemlje, no nije isto ono što vole ljudi u Hrvatskoj i u Nizozemskoj. Radila sam u mnogim zemljama – Novom Zelandu, Maleziji, Šri Lanki – i svako tržište ima svoje specifičnosti. Iako je moj posao donositi odluke, najvažnije je zaraditi povjerenje svojih zaposlenika – objasnila je Maud.

Potvrdila je kako uspješne poslovne priče nastaju unutar kompanija jer razumijevanje tima i zajedničke ideje donose uspjeh na tržištu, a potom i bolje razumijevanje potrošača.

Brendiranje kao ključ poslovnog uspjeha

Središnja tema panela bila je kako lideri aktivno oblikuju priču svojih brendova. Umjesto da budu samo izvršitelji korporativnih odluka, CEO-ovi poput sudionika panela pokazuju da brendiranje nije rezervirano isključivo za marketinške odjele. Oni su kreatori vizije, arhitekti kompanijske kulture i stratezi koji razumiju važnost ulaganja u dugoročan odnos s potrošačima.

Panel je dao odgovore na brojna praktična pitanja, poput toga kako opravdati marketinške budžete pred upravom, kako potaknuti organizacijsku sinergiju među različitim odjelima, ali i kako izgraditi povjerenje unutar kompanije.

Kako branding pojedinca utječe na branding kompanije?

– Naravno da je osobni branding, odnosno branding pojedinca, važan, voljeli mi to ili ne. Osobni branding CEO-a ili generalnog menadžera iznimno je važan, stoga trebamo biti vrlo pažljivi. No, u središtu je uvijek kompanija i vrijednosti koje ona zastupa. Inspirira me što radim za ovu kompaniju i sretna sam što je mogu predstavljati. Uvijek budite autentični, svoji i živite vrijednosti u koje vjerujete – zaključila je Dora Strezova-Nikolova.