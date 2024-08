Jeste li znali da su neke ceste u Francuskoj bijele? Imaju poseban premaz, a postoji i dobar razlog za to

Koliko vrućine utječu na infrastrukturu, itekako je pokazao slučaj ispadanja dalekovoda početkom ovog ljeta, zbog čega je velik dio Dalmacije i susjednih zemalja ostao bez struje. Problemi se stvaraju i na cestama, a Francuska je jedna od zemalja koja se odlučila pozabaviti tim problemom.

Naime, svatko tko je prošao Francuskom i vidio da su na dijelovima ceste doslovce bijele, ne treba biti zabrinut jer su one bijele s razlogom. Tamošnje vlasti u vrijeme najvećih vrućina svoje ceste polijevaju tzv. vapnenim mlijekom, i upravo zato da ih zaštite od vrućine, prenosi Revija HAK.

Vapneno mlijeko inače se sastoji od ugašenog vapna i vode. Iako ceste zbog vapnenca koji je inače bijele boje promijene boju i tako odbijaju sunčevu svjelost, vlasti tvrde da one nisu klizavije niti da premaz smanjuje sigurnost. Ako ne dođe do kiša, ovaj premaz na cesti može izdržati i do tjedan dana, a ono osigurava i do 15°C nižu temperaturu od asfalta koji nije njime prekriven.

