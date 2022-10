Jerko Trogrlić: Jandroković se nije nametnuo kao autoritet

Ove nedjelje na tri pitanja odgovara politički analitičar Jerko Trogrlić.

1. Između vladajućih i oporbe izbio je sukob i oko saborskog poslovnika. Vladajući optužuju oporbu da zlorabi i neutemeljeno se poziva na kršenje poslovnika, a oporba se poziva na poslovnička prava optužujući vladajuće da ih uskraćuju. Tko je u pravu?

U ovom slučaju nema ispravnih. Prema Crobarometru za rujan 2022. građani Saboru daju ocjenu 1,99. To najviše govori kako gledaju na njihov rad. Tome dosta pridonosi i razina saborskih rasprava pa tako i stalno zloupotrebljavanje instituta povrede poslovnika, što se događa s obje strane. Trebalo bi možda vratiti ispravak netočnog navoda, jer ovako zastupnici svjesno krše poslovnik, pri čemu kalkuliraju da ne dobiju tri opomene.

2. Jandroković postaje sve poznatiji po olakom davanju velikog broja opomena i sve češćem izbacivanju oporbenih zastupnika iz sabornice, nerijetko i na dva dana. Sve se to događa kada oporba krene žešće na HDZ, Vladu, premijera... Oporba smatra da Jandroković takve kazne izriče neopravdano, vođen političkim motivima, pa i osobnim animozitetima. Što vi kažete?

Rast populizma i potreba za ekscesima koji onda od "dosadne saborske rasprave" čine zanimljivu novinarsku robu dovele su do toga da zastupnici pokazuju sve manje poštovanja prema pravilima i autoritetima. Autoritet šefa Sabora trebao bi dolaziti iz Ustava, poslovnika, ali i njegova osobnog autoriteta. Jandroković brzo razmišlja, elokventan je, nekad i zabavan, nekad malo pretjerano ironičan, no nije se uspio nametnuti kao autoritet. Pitanje je je li mu to uopće moguće. Posljednji takav bio je pokojni Boris Šprem. Jandroković, osim u ekstremnim slučajevima, sigurno ne postupa s jednakim mjerilima prema pozicijskim i opozicijskim zastupnicima.

3. Sjednice Sabora znaju voditi i potpredsjednici: Reiner, Sanader, Radin, Glasovac i Vidović. Tko od njih to čini najodgovornije?

Koliko sam uspio popratiti, Radin uspješno zaobilazi problematične sjednice. Reiner je već ranije pokazao da teško drži kontrolu kad se stvari zahuktaju i to sigurno nije posao za njega. Glasovac je prema svjedočenju kolega vrlo profesionalna, tolerantna i mirna u ulozi predsjedavajuće i tu pokazuje potpuno drukčije lice od onoga koje inače ima kao oporbena zastupnica. Za mene je ona pozitivno iznenađenje, kao što je to na toj poziciji svojedobno bio Milijan Brkić, iako to nikad ne bih predvidio.

