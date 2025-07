Jednomjesečni pritvor mladiću zbog ubojstva očuha

Dvadeset i dvogodišnjem osumnjičeniku za ubojstvo očuha kod Omiša, sudac istrage splitskog Županijskog suda u ponedjeljak je odredio jednomjesečni pritvor, a ako se u daljnjem postupku ustanovi njegova neubrojivost bit će smješten u psihijatrijsku ustanovu, doznaje se na sudu. - Njemu je određen jednomjesečni pritvor zbog opasnosti po okolinu a, bude li potrebno, pritvor mu se može produžiti po isteku 30 dana - rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Cambi.

- S 22-godišnjakom razgovor je obavila i sudska vještakinja koja smatra da je to teško ubojstvo počinjeno u stanju neubrojivosti, a takvim osobama se ne može izreći kazna nego im se određuje boravak šest mjeseci u psihijatrijskoj ustanovi - kazao je Cambi. Dodao je kako se očekuje da sudska vještakinja dostavi sudu pisanu informaciju o razgovoru s 22-godišnjakom. - Ako se u sudskom postupku ustanovi neubrojivost počinitelja kaznenog djela ubojstva, onda mu se izriče šestomjesečni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa sukladno Zakonu koji se odnosi na duševne bolesnike - objasnio je Cambi. Dodao je kako se po isteku šestomjesečnog boravka u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa razmatra daljnji tretman okrivljenika. Teorijski to znači da okrivljenik može ostati u takvoj ustanovi do kraja života tako da mu se svakih šest mjeseci u njoj produžuje boravak.

Za takva teška ubojstva kazne se kreću od 10 do 40 godina zatvora. Splitska policija izvijestila je u subotu navečer da je u u naselju Seoca kod Omiša radnim strojem pregažena jedna osoba te je uhićen osumnjičenik za ubojstvo za kojeg su lokalni mediji naveli da je "namjerno ubio očuha i zakopao ga." Policija je dojavu dobila u subotu oko 18:20 sati te je vrlo brzo operativnim radom došla do saznanja o identitetu osobe koju se dovodi u svezu s tim kaznenim djelom te je uhićena oko 19 sati i dovedena u službene prostorije na daljnje kriminalističko istraživanje.