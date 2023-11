Dan kada je crveni Fićo poslao poruku otpora: Postao je jedan od najpoznatijih simbola Domovinskog rata

Jednog vrućeg popodneva u lipnju 1991. Osječanima, koji su prolazili Vukovarskom ulicu, su idilu ljetnog dana prekinuli tenkovi koje su mogli vidjeti u daljini. Tenkovi su im se približavali i gazili sve pred sobom, a na osječke ulice izvela ih je JNA koja je htjela pokazati svoju snagu. Građani su, zatečeni onim što vide, uzeli su kamenje i boce te su gađali tenkove da bi pokazali svoj otpor i pokušali ih barem malo usporiti, piše 24sata.

Tog 27. lipnja na ulici se našao i Branko Breškić, visoki kuštravi i brkati mladić u kratkim bijelim hlačama, crnoj majici i sandalama. On je projurio malim crvenim Fićom te se zaustavio nekoliko metara ispred tenka. Iz automobila je izašao uzvišene glave i hrabrog stava. Tenk se u punoj brzini zabio u limenog ljubimca, odgurao ga nekoliko metara pa potpuno smrskao. Da bi imao jednu uspomenu na svog Fiću, Breškić se vratio do olupine i uzeo jedan komad.

Fotografija i snimka tenka koji gazi fiću na raskrižju Vukovarske i Trpimirove postala je jedan od simbola Domovinskog rata koji su objavile sve svjetske agencije. Tenkom T-55 tada je upravljao ročni vojnik Josip Ilić, Hrvat iz Županje, koji je kasnije pobjegao iz JNA. Ročniku u tenku zapovjednik je u leđa uperio pištolj prisiljavajući ga da bez oklijevanja gazi sve pred sobom. I Breškić i Ilić kasnije su postali hrvatski branitelji, pripadnici 3. gardijske brigade, a obojica su umrla nakon rata.

Breškić je ubrzo postao i osječka legenda, a njegovo hrabro djelo vjerno se prepričava generacijama. Njemu u čast u Osijeku je na tom mjestu 2011. godine postavljena umjetnička instalacija, samo su akteri u obrnutim ulogama. Ovoga puta crveni Fićo gazi tenk, a radi se o simbolu otpora i Osijeka kao nepokorenog grada. Pored spomenika godinama prolaze Breškićeva djeca, kći Željka Breškić Ćurić i sin Branimir Breškić.

- Taj spomenik mi predstavlja sjećanje na moga oca i njegov doprinos u stvaranju Hrvatske. Pokazao je kako i 'običan mali čovjek' može doprinijeti borbi za bolje sutra i suprotstaviti se nepravdi – ispričao je prije nekoliko godina Branimir za 24sata. Djeca su često priču znala čuti na obiteljskim okupljanjima, no Branko se time nije hvalio već bi netko spomenuo taj dan. "Bio je prije svega dobar otac, koji je puno vremena proveo u igri s nama. Osim toga volio se družiti s prijateljima, bio je nesebičan, uvijek je pomagao kome god je trebalo", opisala Željka.

O njegovoj dobroćudnosti govori i to da se kasnije sprijateljio s Josipom Ilićem koji je u tenku pregazio njegovog Fiću, a susreli su se upravo na mjestu gdje je tenk zdrobio automobil. "S obzirom na to da sam bila dijete kada se to sve događalo, ne sjećam se puno detalja. Oni su snimali dokumentarnu emisiju prilikom čega su se upoznali. Znam da su se brzo sprijateljili i da su i nakon završetka snimanja ostali u kontaktu. Otac je bio takav, volio se družiti", rekla je Željka.

Otac Branko poginuo je u prometnoj nesreći 2001. godine, majka Verica izgubila je bitku s tumorom, a brat Krešimir također je poginuo. Ipak, Željka i Branimir uvijek su si potpora, a za takav odnos zahvaljuju se svome ocu. "Tata nas je naučio da dijelimo sve među sobom i pazimo jedni na druge...svaku čokoladu ili bilo što, sestra brat i ja podijelili bi ravnopravno. Ako bi ja na ulici imao problem s nekim, moj brat bi uskakao i obrnuto", ispričao je Branimir.

Željka i Branimir budu ponosni i sretni kada se Branka nazove herojem, a i danas ga nazivaju svojim uzorom. "Činjenica da mi je otac odmah ga čini mojim uzorom. Na žalost, bio sam premlad kada je nastradao, ali u tom vremenu provedenom s njim definitivno je u nas usadio zdrave društvene vrijednosti, moralni kompas, osjećaj za dobro, potrebu da pokažemo inat i reagiramo na nepravdu - sami čin postavljanje Fiće pred tenk to najbolje pokazuje", opisao je Branimir.

Rekao je i da će rado svojoj djeci pričati o svom ocu kad za to dođe vrijeme. Željkine kćeri još su male, ali jedva čeka ispričati im priču o njihovom djedu heroju, a s njom se slaže i Branimir. "Jednog dana kad budem imao djecu, definitivno ću im pričati o njihovom djedu kao heroju!", zaključio je Branimir.

