Jedan grad u Hrvatskoj izgubio status velikog grada, sada ih imamo samo tri: 'Žalosno, sve je pustoš'

U Hrvatskoj smo do sada imali četiri "velika grada" – Osijek, Zagreb, Split i Rijeka. No, sada to više nije slučaj. Osijek je izgubio status "velikog grada" zbog pada broja stanovnika. Prema posljednjim podacima, Osijek je izgubio 3.152 stanovnika, čime se izjednačio s gradovima poput Pule, Karlovca i Slavonskog Broda. Ovo je pomak koji postavlja pitanje budućnosti Osijeka i njegove uloge među većim gradovima Hrvatske.

"Žalosno. Žalosno. Nekad smo bili jako dobri, a sada kad gledate sve pustoš... Žao mi je. Rođena sam Osječanka i jako mi je žao," izjavila je Dubravka iz Osijeka, za Dnenvik.hr, dok je Nenad dodao: "Mislim da Osijek zaslužuje ostati u rangu Rijeke ili Splita." Međutim, Davor Šimek iz Osijeka ima optimistički pogled na situaciju: "Osijek je i dalje najljepši grad na svijetu za živjeti i vjerujem da će se mnogi uskoro vratiti ili se doseliti, čime ćemo ponovo postati jedan od vodećih gradova u Hrvatskoj."

Unatoč negativnim trendovima, Osijek se suočava s administrativnim promjenama koje neće biti neprimijećene. Grad će na sljedećim lokalnim izborima birati jednog dogradonačelnika umjesto dosadašnja dva, a broj vijećnika smanjuje se s 31 na 27. Gradonačelnik Osijeka, Ivan Radić, ističe kako ulaganja u grad, uključujući potporu vlade i lokalne vlasti, daju pozitivne rezultate. "Osijek zaslužuje zadržati status četvrtog grada po veličini, bez obzira na dnevne migracije i druge izazove," smatra Radić.

Za oporbu, pad broja stanovnika nije samo administrativni problem, već i pokazatelj nezadovoljstva građana. "Pravo pitanje je zašto ljudi iz Osijeka odlaze, a ne zašto ćemo imati jednog dogradonačelnika. To se može promijeniti politikama koje nudi SDP, poput besplatnih vrtića i gradnje stanova za dugoročan najam," smatra Vjeran Marijašević, SDP-ov kandidat za gradonačelnika. Katarina Kruhonja iz stranke Možemo naglašava da su bitniji kvalitet uprave i mobilizacija građana nego broj zaposlenih u gradskoj administraciji. Iako se industrijska zona razvija, a grad se obnavlja, Osijek je još od 70-ih godina prošlog stoljeća izgubio deset tisuća stanovnika. "Nadam se da će grad nastaviti razvijati i napredovati," zaključuje Davor Šimek.

